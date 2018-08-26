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В Краснодарском крае в результате ДТП погибло 5 человек

ДТП произошло на 105 километре трассы Лабинск-Упорная. В результате столкновения 5 человек погибло, один человек получил травму и был доставлен в больницу.

В Краснодарском крае в результате ДТП погибло 5 человек


На трассе недалеко от города Усть-Лабинск столкнулись LADA Priora и «Москвич», в котором находилось 5 человек, включая водителя. Столкновение оказалось настолько сильным, что водители двух автомобилей и трое пассажиров «москвича» скончались на месте. Одному пассажиру «москвича» повезло, он получил лишь травму, и карета скорой помощи доставила его в ближайшую больницу Курганинского района.

По словам очевидцев LADA Priora по каким-то причинам выехала на встречную полосу, на которой двигался «москвич». Сотрудники ДПС выясняют подробности аварии.

 
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Происшествия
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:03
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