В Краснодарском крае в результате ДТП погибло 5 человек

На трассе недалеко от города Усть-Лабинск столкнулись LADA Priora и «Москвич», в котором находилось 5 человек, включая водителя. Столкновение оказалось настолько сильным, что водители двух автомобилей и трое пассажиров «москвича» скончались на месте. Одному пассажиру «москвича» повезло, он получил лишь травму, и карета скорой помощи доставила его в ближайшую больницу Курганинского района.По словам очевидцев LADA Priora по каким-то причинам выехала на встречную полосу, на которой двигался «москвич». Сотрудники ДПС выясняют подробности аварии.