Лох-несское чудовище увидела Линн Лок, школьный секретарь из Канады

Школьный секретарь младших классов 54-летняя Линн Лок во время семейного отпуска в Глазго, Шотландия, поднявшись на высокогорье, увидела в сорока метрах от берега нечто под водой. Как заявляет женщина, существо пускало пузыри под водой и время от времени высовывало голову на поверхность. Со слов очевидицы, это было Лох-несское чудовище.Несси является легендой, благодаря которой замок Уркхарт и озеро Лох-Несс известны по всему миру. Благодаря им в козну Шотландии ежегодно вносятся немалые денежные суммы и, хотя нет научных доказательств существования Несси, туристы продолжают приезжать в надежде лично увидеть монстра из Лох-Несса. Последний раз Несси видели около 8 месяцев назад. Это может объясняться глобальным потеплением, но так или иначе слухи о том, что существо погибло, не соответствуют свидетельствам очевидцев.