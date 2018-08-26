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Лох-несское чудовище увидела Линн Лок, школьный секретарь из Канады

Линн Лок, школьный секретарь из Канады, сфотографировала объект, напоминающий по очертаниям Лох-несское чудовище, сообщает издание The Scottish Sun.

Лох-несское чудовище увидела Линн Лок, школьный секретарь из Канады


Школьный секретарь младших классов 54-летняя Линн Лок во время семейного отпуска в Глазго, Шотландия, поднявшись на высокогорье, увидела в сорока метрах от берега нечто под водой. Как заявляет женщина, существо пускало пузыри под водой и время от времени высовывало голову на поверхность. Со слов очевидицы, это было Лох-несское чудовище.

Несси является легендой, благодаря которой замок Уркхарт и озеро Лох-Несс известны по всему миру. Благодаря им в козну Шотландии ежегодно вносятся немалые денежные суммы и, хотя нет научных доказательств существования Несси, туристы продолжают приезжать в надежде лично увидеть монстра из Лох-Несса. Последний раз Несси видели около 8 месяцев назад. Это может объясняться глобальным потеплением, но так или иначе слухи о том, что существо погибло, не соответствуют свидетельствам очевидцев.

 
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В мире
Добавил: Юра Качко Сегодня, 12:09
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