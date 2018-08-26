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NASA: Невидимые вещества в атмосфере угрожают человечеству

Специалисты NASA сделали фотографии Земли с космоса. Полученные изображения сформировали в специальную карту, на которой датчики определили наличие в атмосфере невидимых веществ, из-за которых пострадает не только человечество, но и весь климат Земли.

Нашу планету окружают огромные облака пыли. Присутствуют в атмосфере частицы соленой воды из океанов и морей, черной углеродной сажи от лесных пожаров, а также выбросы тяжелого производства. В NASA обеспокоены тем, что погодные условия формируют только часть пылевых облаков. Для примера указаны тайфуны Японии и Гавайских островов, наполнившие атмосферу испарениями морской соли. Также, упоминаются песчаные облака в Китае и над пустыней Сахара. Только эти естественные процессы на людей не влияют так сильно, как техногенные катастрофы.
NASA: Невидимые вещества в атмосфере угрожают человечеству


В данном случае указываются химические вещества крупного производства и лесные пожары. Экологические проблемы угрожают жителям Африки, а так же западной и северной части США. В опасности восточные регионы Китая, Индия, Индонезия и центральные области России.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 11:08
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