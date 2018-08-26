NASA: Невидимые вещества в атмосфере угрожают человечеству

Нашу планету окружают огромные облака пыли. Присутствуют в атмосфере частицы соленой воды из океанов и морей, черной углеродной сажи от лесных пожаров, а также выбросы тяжелого производства. В NASA обеспокоены тем, что погодные условия формируют только часть пылевых облаков. Для примера указаны тайфуны Японии и Гавайских островов, наполнившие атмосферу испарениями морской соли. Также, упоминаются песчаные облака в Китае и над пустыней Сахара. Только эти естественные процессы на людей не влияют так сильно, как техногенные катастрофы.В данном случае указываются химические вещества крупного производства и лесные пожары. Экологические проблемы угрожают жителям Африки, а так же западной и северной части США. В опасности восточные регионы Китая, Индия, Индонезия и центральные области России.