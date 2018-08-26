АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Отличный, но дорогой: Oppo R17 Pro представлен официально
EUR 78.41 USD 67.79
Курс валют на 25.08.2018

Акция от Huawei: обмен старого смартфона на новый

Новая акция от компании Huawei позволяет менять старые смартфоны на новые на территории России. Также имеется возможность замена гаджетов других производителей на продукции Huawei.

Обмен производится на территории всей России. Если в специализированной точке устройство оценивается на 20 000 рублей, то вместо него можно получить гаджет, эквивалентный по цене, без дополнительной оплаты. Узнать приблизительную стоимость телефона можно на официальном сайте. Также обмену подлежат устройства с некоторыми дефектами, к примеру, со сломанным динамиком и т.п.

Акция от Huawei: обмен старого смартфона на новый


Подобные акции могут существенно усилить влияние Huawei на российский и китайский рынки. Обменять старый гаджет на новый может каждый человек, достигший 18 лет. Зная примерную стоимость телефона, можно предварительно просмотреть ассортимент Huawei на сайте и выбрать понравившееся устройство из той же ценовой категории.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Юра Качко Сегодня, 11:51
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Краснодарском крае в результате ДТП погибло 5
Боксер из США Эфе Аджагбой покинул ринг на 1
В Уфе Софию Ротару попала в реанимацию
Лох-несское чудовище увидела Линн Лок, школьный
Акция от Huawei: обмен старого смартфона на новый
Эмир Кустурица посетил Крым и спел в пещере
Один из самых перспективных проектов Google не
NASA: Невидимые вещества в атмосфере угрожают
Google внедрил новую функцию в gmail -
«Аквамен» не оправдал надежд первых зрителей
NASA: В ближайшее время на планете будет нечем
Специалисты Hennessey опубликовали официальные
Швейцарские студенты изобрели гибрид электрокара,
На 82-м году жизни умер сенатор Джон Маккейн
Съемки третьей части «Стражей Галактики» отложили
Ольга Бузова открывает ресторан в Санкт-Петербурге
Ученые: Дети лучше взрослых воспринимают звуки
Настасья Самбурская показала, с чего начинался ее
Невероятное сходство: Гарик Харламов показал
Смартфон Red Hydrogen One показали на официальных
Инди-игра Star Citizen стала временно бесплатной
Дочь Ивана Урганта Эрика эмигрировала в США
Valve для Dota 2 анонсировала героев Mars и
"На диване не полежишь": Тарзан заставил сына
Рита Дакота рассказала о причинах разрыва
Олег Меньшиков довел до слез беременную актрису
Наталья Штурм рассказала о давлении экс-супруга
Учёные выяснили, как восстанавливаются аксоны у
Звезда сериала «Мажор» заявил, что не будет
В Сети появилась новая информация о BlackBerry
Просмотреть все новости