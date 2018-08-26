Акция от Huawei: обмен старого смартфона на новый

Обмен производится на территории всей России. Если в специализированной точке устройство оценивается на 20 000 рублей, то вместо него можно получить гаджет, эквивалентный по цене, без дополнительной оплаты. Узнать приблизительную стоимость телефона можно на официальном сайте. Также обмену подлежат устройства с некоторыми дефектами, к примеру, со сломанным динамиком и т.п.Подобные акции могут существенно усилить влияние Huawei на российский и китайский рынки. Обменять старый гаджет на новый может каждый человек, достигший 18 лет. Зная примерную стоимость телефона, можно предварительно просмотреть ассортимент Huawei на сайте и выбрать понравившееся устройство из той же ценовой категории.