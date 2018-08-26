Google внедрил новую функцию в gmail - самоудаляющиеся письма

Как сообщают представители Google, такая функция все равно не сможет оградить пользователя от копирования его переписки. Кроме прочего, при желании можно сделать снимок монитора с открытым письмом. Впрочем, польза данной функции высока, дата удаления письма варьируется от одного дня до пяти лет. Кроме того, если отправитель забыл поставить дату уничтожения, можно отозвать доступ к письму, блокирующий попытки копирования и повторной отправки.В конфиденциальной переписке все сообщения удаляются автоматически, однако, по заявлениям представителей компании, для администраторов серверов даже переписка в режиме инкогнито остается открытой для прочтения. В недавнем прошлом это позволило заблокировать несколько аккаунтов с подозрительной деятельностью.