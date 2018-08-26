Google внедрил новую функцию в gmail - самоудаляющиеся письма
В Вашингтоне, 25 августа, корпорация Google добавила новую функцию в свой сервис gmail – самоуничтожающиеся письма. Конфиденциальная переписка будет стираться автоматически, если пользователь укажет дату удаления.
Как сообщают представители Google, такая функция все равно не сможет оградить пользователя от копирования его переписки. Кроме прочего, при желании можно сделать снимок монитора с открытым письмом. Впрочем, польза данной функции высока, дата удаления письма варьируется от одного дня до пяти лет. Кроме того, если отправитель забыл поставить дату уничтожения, можно отозвать доступ к письму, блокирующий попытки копирования и повторной отправки.
В конфиденциальной переписке все сообщения удаляются автоматически, однако, по заявлениям представителей компании, для администраторов серверов даже переписка в режиме инкогнито остается открытой для прочтения. В недавнем прошлом это позволило заблокировать несколько аккаунтов с подозрительной деятельностью.
Как сообщают представители Google, такая функция все равно не сможет оградить пользователя от копирования его переписки. Кроме прочего, при желании можно сделать снимок монитора с открытым письмом. Впрочем, польза данной функции высока, дата удаления письма варьируется от одного дня до пяти лет. Кроме того, если отправитель забыл поставить дату уничтожения, можно отозвать доступ к письму, блокирующий попытки копирования и повторной отправки.
В конфиденциальной переписке все сообщения удаляются автоматически, однако, по заявлениям представителей компании, для администраторов серверов даже переписка в режиме инкогнито остается открытой для прочтения. В недавнем прошлом это позволило заблокировать несколько аккаунтов с подозрительной деятельностью.
Технологии
Добавил: Юра Качко Сегодня, 10:50