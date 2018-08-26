АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Отличный, но дорогой: Oppo R17 Pro представлен официально
EUR 78.41 USD 67.79
Курс валют на 25.08.2018

NASA: В ближайшее время на планете будет нечем дышать

В NASA обеспокоены тем, что в ближайшие несколько лет на планете будет нечем дышать. Как выяснилось, атмосфера Земли загрязнена огромными облаками пыли, которые постепенно увеличиваются в размерах.

NASA: В ближайшее время на планете будет нечем дышать


Учёные из NASA проанализировали ситуацию с загрязнённостью атмосферы Земли и обнаружили, что пространство вокруг планеты окружено плотными пыльными облаками, образующимися из-за отходов жизнедеятельности человека. Особенно на этот процесс влияют масштабные производства, заводы и тонны мусора, собравшегося на Земле. По расчётам экспертов, уже в ближайшие несколько лет увеличивающиеся облака пыли могут привести к тому, что на планете будет нечем дышать.

Учёные также не отрицают, что совместными усилия мировые специалисты могут придумать способ, как уменьшить скорость развития неблагоприятного для Земли сценария, но делать это нужно как можно скорее.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Сергей Сегодня, 10:20
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Один из самых перспективных проектов Google не
NASA: Невидимые вещества в атмосфере угрожают
Google внедрил новую функцию в gmail -
«Аквамен» не оправдал надежд первых зрителей
NASA: В ближайшее время на планете будет нечем
Специалисты Hennessey опубликовали официальные
Швейцарские студенты изобрели гибрид электрокара,
На 82-м году жизни умер сенатор Джон Маккейн
Съемки третьей части «Стражей Галактики» отложили
Ольга Бузова открывает ресторан в Санкт-Петербурге
Ученые: Дети лучше взрослых воспринимают звуки
Настасья Самбурская показала, с чего начинался ее
Невероятное сходство: Гарик Харламов показал
Смартфон Red Hydrogen One показали на официальных
Инди-игра Star Citizen стала временно бесплатной
Дочь Ивана Урганта Эрика эмигрировала в США
Valve для Dota 2 анонсировала героев Mars и
"На диване не полежишь": Тарзан заставил сына
Рита Дакота рассказала о причинах разрыва
Олег Меньшиков довел до слез беременную актрису
Наталья Штурм рассказала о давлении экс-супруга
Учёные выяснили, как восстанавливаются аксоны у
Звезда сериала «Мажор» заявил, что не будет
В Сети появилась новая информация о BlackBerry
Анастасия Квитко поразила фанатов снимком в
Apple внедряет новые энергосберегающие технологии
Известная певица Земфира празднует 42-летие
Алексей Панин пожелал добра поклонникам на фоне
Любовница мужа Ани Лорак намекнула на скорую
Ученые: Человек может сам выбрать время
Просмотреть все новости