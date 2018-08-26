NASA: В ближайшее время на планете будет нечем дышать

Учёные из NASA проанализировали ситуацию с загрязнённостью атмосферы Земли и обнаружили, что пространство вокруг планеты окружено плотными пыльными облаками, образующимися из-за отходов жизнедеятельности человека. Особенно на этот процесс влияют масштабные производства, заводы и тонны мусора, собравшегося на Земле. По расчётам экспертов, уже в ближайшие несколько лет увеличивающиеся облака пыли могут привести к тому, что на планете будет нечем дышать.Учёные также не отрицают, что совместными усилия мировые специалисты могут придумать способ, как уменьшить скорость развития неблагоприятного для Земли сценария, но делать это нужно как можно скорее.