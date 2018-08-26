«Аквамен» не оправдал надежд первых зрителей

Издание Comic Book приводит одно из некоторых высказываний по поводу фильма «Аквамен». В частности, главный редактор Omega Underground Кристофер Маркус написал, что кинолента хороша и это все, на что можно рассчитывать в конечном результате. Позднее он отметил, что фильм напоминает фантастический боевик «Тор 2: Царство тьмы».«Аквамена» также сравнил с ранними картинами по мотивам комиксов Marvel Кей Си Уолш из издания Geeks WorldWide. Он также уточнил, что этот приключенческий фэнтези-боевик – первая Фаза киномира Marvel с ее самого начала и, если зрителю она нравится, то понравится и «Аквамен». Один из подписчиков поинтересовался у Уолша, можно ли сравнить «Аквамена» с «Железным человеком», на это он ответил: «Нет, не на столько хорош».В широком прокате кинолента появится в декабре 2018 года.