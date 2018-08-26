«Аквамен» не оправдал надежд первых зрителей
В США прошли первые показы фантастической ленты «Аквамен», которая основана на комиксах DC. Картина не оправдала надежд своих первых зрителей.
Издание Comic Book приводит одно из некоторых высказываний по поводу фильма «Аквамен». В частности, главный редактор Omega Underground Кристофер Маркус написал, что кинолента хороша и это все, на что можно рассчитывать в конечном результате. Позднее он отметил, что фильм напоминает фантастический боевик «Тор 2: Царство тьмы».
«Аквамена» также сравнил с ранними картинами по мотивам комиксов Marvel Кей Си Уолш из издания Geeks WorldWide. Он также уточнил, что этот приключенческий фэнтези-боевик – первая Фаза киномира Marvel с ее самого начала и, если зрителю она нравится, то понравится и «Аквамен». Один из подписчиков поинтересовался у Уолша, можно ли сравнить «Аквамена» с «Железным человеком», на это он ответил: «Нет, не на столько хорош».
В широком прокате кинолента появится в декабре 2018 года.
Издание Comic Book приводит одно из некоторых высказываний по поводу фильма «Аквамен». В частности, главный редактор Omega Underground Кристофер Маркус написал, что кинолента хороша и это все, на что можно рассчитывать в конечном результате. Позднее он отметил, что фильм напоминает фантастический боевик «Тор 2: Царство тьмы».
«Аквамена» также сравнил с ранними картинами по мотивам комиксов Marvel Кей Си Уолш из издания Geeks WorldWide. Он также уточнил, что этот приключенческий фэнтези-боевик – первая Фаза киномира Marvel с ее самого начала и, если зрителю она нравится, то понравится и «Аквамен». Один из подписчиков поинтересовался у Уолша, можно ли сравнить «Аквамена» с «Железным человеком», на это он ответил: «Нет, не на столько хорош».
В широком прокате кинолента появится в декабре 2018 года.
Культура
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 10:36