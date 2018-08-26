Специалисты Hennessey опубликовали официальные фотографии гиперкара Venom F5
Официальные фотографии гиперкара Venom F5 опубликованы специалистами тюнинг-ателье Hennessey. Представлен сам автомобиль в ноябре прошлого года, но подробная информация в Сети появилась только сейчас.
Разработчики установили на модель авто восьмицилиндровый двигатель, его объем 7,4 литра, мощность составляет 1600 лошадиных сил при 7200 оборотах в минуту. Также отмечается, что уже запланирован выход на рынок версии, оборудованной 7,6-литровым двигателем.
Как предположили эксперты, максимальная скорость гиперкара будет составлять до 482 км/час, данный показатель достигается благодаря конструкции нового шасси. Также сообщается, что инженерами Hennessey улучшена аэродинамика Venom F5. Передовые разработки позволили установить показатель лобового сопротивления на уровне 0,3 Сх.
Разработчики установили на модель авто восьмицилиндровый двигатель, его объем 7,4 литра, мощность составляет 1600 лошадиных сил при 7200 оборотах в минуту. Также отмечается, что уже запланирован выход на рынок версии, оборудованной 7,6-литровым двигателем.
Как предположили эксперты, максимальная скорость гиперкара будет составлять до 482 км/час, данный показатель достигается благодаря конструкции нового шасси. Также сообщается, что инженерами Hennessey улучшена аэродинамика Venom F5. Передовые разработки позволили установить показатель лобового сопротивления на уровне 0,3 Сх.
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Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 10:02