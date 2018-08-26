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Специалисты Hennessey опубликовали официальные фотографии гиперкара Venom F5

Официальные фотографии гиперкара Venom F5 опубликованы специалистами тюнинг-ателье Hennessey. Представлен сам автомобиль в ноябре прошлого года, но подробная информация в Сети появилась только сейчас.

Разработчики установили на модель авто восьмицилиндровый двигатель, его объем 7,4 литра, мощность составляет 1600 лошадиных сил при 7200 оборотах в минуту. Также отмечается, что уже запланирован выход на рынок версии, оборудованной 7,6-литровым двигателем.
Специалисты Hennessey опубликовали официальные фотографии гиперкара Venom F5


Как предположили эксперты, максимальная скорость гиперкара будет составлять до 482 км/час, данный показатель достигается благодаря конструкции нового шасси. Также сообщается, что инженерами Hennessey улучшена аэродинамика Venom F5. Передовые разработки позволили установить показатель лобового сопротивления на уровне 0,3 Сх.

 
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Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 10:02
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