Специалисты Hennessey опубликовали официальные фотографии гиперкара Venom F5

Разработчики установили на модель авто восьмицилиндровый двигатель, его объем 7,4 литра, мощность составляет 1600 лошадиных сил при 7200 оборотах в минуту. Также отмечается, что уже запланирован выход на рынок версии, оборудованной 7,6-литровым двигателем.Как предположили эксперты, максимальная скорость гиперкара будет составлять до 482 км/час, данный показатель достигается благодаря конструкции нового шасси. Также сообщается, что инженерами Hennessey улучшена аэродинамика Venom F5. Передовые разработки позволили установить показатель лобового сопротивления на уровне 0,3 Сх.