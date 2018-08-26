Швейцарские студенты изобрели гибрид электрокара, скутера и велосипеда
Швейцарские студенты разработали новый вид транспорта, который представляет собой гибрид электрокара, скутера и велосипеда. Этим одноместным транспортным средством уже заинтересовались некоторые компании Швейцарии.
Студенты Цюрихского университета создали новое уникальное транспортное средство под названием Bicar. Идея создания гибрида велосипеда, электрокара и скутера зародилась еще в 2015 году, однако к активной его разработке приступили лишь сейчас. Разработчики надеются получить одобрение ЕС в ближайшие несколько лет.
Такой автомобиль планируют использовать в швейцарском каршеринге. Его максимальная скорость будет составлять всего 45 километров в час. Заинтересованность в Bicar уже выразили некоторые швейцарские компании.
Студенты Цюрихского университета создали новое уникальное транспортное средство под названием Bicar. Идея создания гибрида велосипеда, электрокара и скутера зародилась еще в 2015 году, однако к активной его разработке приступили лишь сейчас. Разработчики надеются получить одобрение ЕС в ближайшие несколько лет.
Такой автомобиль планируют использовать в швейцарском каршеринге. Его максимальная скорость будет составлять всего 45 километров в час. Заинтересованность в Bicar уже выразили некоторые швейцарские компании.
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Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 09:46