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Швейцарские студенты изобрели гибрид электрокара, скутера и велосипеда

Швейцарские студенты разработали новый вид транспорта, который представляет собой гибрид электрокара, скутера и велосипеда. Этим одноместным транспортным средством уже заинтересовались некоторые компании Швейцарии.

Швейцарские студенты изобрели гибрид электрокара, скутера и велосипеда


Студенты Цюрихского университета создали новое уникальное транспортное средство под названием Bicar. Идея создания гибрида велосипеда, электрокара и скутера зародилась еще в 2015 году, однако к активной его разработке приступили лишь сейчас. Разработчики надеются получить одобрение ЕС в ближайшие несколько лет.

Такой автомобиль планируют использовать в швейцарском каршеринге. Его максимальная скорость будет составлять всего 45 километров в час. Заинтересованность в Bicar уже выразили некоторые швейцарские компании.

 
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Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 09:46
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