Ольга Бузова открывает ресторан в Санкт-Петербурге

«Хлебобулочные изделия всегда пользовались спросом. Ведь большинство россиян не представляют жизни без них. Мой товар будет отвечать всем требованиям — вкусный, питательный и, главное, полезный. Планируем изготавливать несколько видов: черный, серый и зерновой — со злаками и отрубями. Сначала попробовать его можно будет в моем ресторане BuzFood. Возможно, товар появится и на полках обычных магазинов, но пока этот вопрос находится на стадии согласования», — рассказывает 32-летняя знаменитость.

«Дизайн упаковок в виде поцелуйчиков придумала сама. Я уже налево и направо раздаю их своим друзьям, им всем нравится, я же надеюсь, что и другим тоже придутся по вкусу мои шоколадки», — сообщила Ольга Бузова.

Ольга в начале лета открыла первый ресторан в Москве на Цветном бульваре. Второй ресторан появится на Новом Арбате.Теперь Бузова не намерена обделять вниманием и свой родной Петербург. Именно там вскоре появится свой BuzFood.Люди из команды Бузовой отмечают, что меню в ресторанах Москвы и Питера отличаться почти не будут. Может в новом добавиться знаменитая питерская корюшка. Дату администраторы Ольги не назвали, но, по всей вероятности, ресторан откроется после запуска второго столичного кафе.Надо сказать, что ведущая Дома-2 весьма серьезно увлеклась ресторанным и пищевым бизнесом. На днях девушка приобрела в Подмосковье целый хлебозавод, который заработает уже осенью.Также она хочет запустить свою линейку шоколада. Это идея у ведущей появилась давно. Бузова много летает на самолётах, где всегда заказывает кофе, а их часто приносят с маленькими квадратными шоколадками.Так, в светлую голову Бузовой пришла идея делать безвредный и качественный продукт с оригинальным дизайном.