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Ученые: Дети лучше взрослых воспринимают звуки

Ученые из Ноттингемского университета проверили насколько отличается аудиовосприятие у детей и взрослых. Результат исследования показал, что дети лучше воспринимают звуки.

Ученые: Дети лучше взрослых воспринимают звуки


В соответствии с общеизвестной теорией, ребенок лучше воспринимает звук без вспомогательных факторов, тогда как взрослый должен увидеть визуальное подтверждение услышанной информации для лучшего осознания. Для опровержения данной гипотезы исследователи создали специальное приложение, которое использовало несколько групп участников исследования возрастом от 3 до 35 лет.

Ученые проверили у респондентов способности к сенсорному восприятию. Как оказалось, они проявились у участников возрастом старше десяти лет. Приложение было создано по методике эффекта МакГурка, которая показывает взаимосвязь между визуальными и звуковыми данными. Исследователи отметили, что, если данные не соответствуют, то образ, который воспроизводится головным мозгом, отличается и от звуков, и от картинки.

В результате эксперимента ученые выяснили, что данный эффект не развит у детей возрастом от трех до девяти лет, и, наоборот, у взрослых изображение полностью меняет восприятие услышанного.

 
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Наука
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 08:42
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