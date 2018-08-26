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Настасья Самбурская показала, с чего начинался ее «Универ»

Российская актриса и ведущая Настасья Самбурская решила показать, с чего начинался ее «Универ». Соответствующий снимок кинозвезда разместила на своей странице в Instagram по случаю 10-летия ситкома.

Настасья Самбурская показала, с чего начинался ее «Универ»


Настасья Самбурская поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram воспоминаниями, а также снимками 10-летней давности. Сама актриса никак не может поверить в то, что молодежный сериал «Универ» так долго выходит на экраны. Она вспомнила тот момент, когда пришла на пробы и уже через два месяца получила роль Кристины на проекте.

Кинозвезда предложила своим подписчикам тоже поностальгировать о студенческих годах, когда все жили на стипендию, а также делили комнату в общежитии. Настасья Самбурская предложила фолловерам опубликовать свои фото сейчас и 10 лет назад. Артистка также напомнила, что ее героиня возвращается в последнем сезоне.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 08:25
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