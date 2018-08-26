Настасья Самбурская показала, с чего начинался ее «Универ»
Российская актриса и ведущая Настасья Самбурская решила показать, с чего начинался ее «Универ». Соответствующий снимок кинозвезда разместила на своей странице в Instagram по случаю 10-летия ситкома.
Настасья Самбурская поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram воспоминаниями, а также снимками 10-летней давности. Сама актриса никак не может поверить в то, что молодежный сериал «Универ» так долго выходит на экраны. Она вспомнила тот момент, когда пришла на пробы и уже через два месяца получила роль Кристины на проекте.
Кинозвезда предложила своим подписчикам тоже поностальгировать о студенческих годах, когда все жили на стипендию, а также делили комнату в общежитии. Настасья Самбурская предложила фолловерам опубликовать свои фото сейчас и 10 лет назад. Артистка также напомнила, что ее героиня возвращается в последнем сезоне.
Настасья Самбурская поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram воспоминаниями, а также снимками 10-летней давности. Сама актриса никак не может поверить в то, что молодежный сериал «Универ» так долго выходит на экраны. Она вспомнила тот момент, когда пришла на пробы и уже через два месяца получила роль Кристины на проекте.
Кинозвезда предложила своим подписчикам тоже поностальгировать о студенческих годах, когда все жили на стипендию, а также делили комнату в общежитии. Настасья Самбурская предложила фолловерам опубликовать свои фото сейчас и 10 лет назад. Артистка также напомнила, что ее героиня возвращается в последнем сезоне.