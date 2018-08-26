Смартфон Red Hydrogen One показали на официальных изображениях
Смартфон Red Hydrogen One, анонсированный в прошлом году, является одной из самых ожидаемых новинок текущего года. Гаджет поступит в продажу лишь в ноябре, однако, чтобы подогреть интерес к новинке, создатели обнародовали новые официальные изображения, на которых можно рассмотреть все его детали.
На опубликованных снимках Red Hydrogen One имеет впечатляющий вид. Здесь можно рассмотреть все шесть объективов смартфона и даже фронтальную панель, которую создатели ранее предпочитали не демонстрировать.
На опубликованных снимках Red Hydrogen One имеет впечатляющий вид. Здесь можно рассмотреть все шесть объективов смартфона и даже фронтальную панель, которую создатели ранее предпочитали не демонстрировать.
Технологии
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 07:41