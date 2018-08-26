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Невероятное сходство: Гарик Харламов показал своего двойника

Гарик Харламов зачастую получает от поклонников фото людей, которые похожи на него более или менее. В большинстве случаев это упитанные люди в очках и кепке, однако в этот раз на снимке запечатлен мужчина, имеющий невероятное сходство с артистом, его настоящий двойник.

Невероятное сходство: Гарик Харламов показал своего двойника


На заре своей карьеры юмориста Гарик Харламов выглядел несколько иначе, нежели сейчас. За последние годы артист сильно прибавил в весе, хотя сам он, кажется, не сильно расстраивается и всегда шутит по этому поводу.

Недавно он получил от поклонников снимок, на котором запечатлена его точная копия. Двух мужчин будет не отличить, если Харламов еще немного поправится. Юморист опубликовал фото в своем микроблоге в Instagram и написал под ним, что часто получает снимки людей, которые на него якобы похожи. Однако сам артист считает, что таковых очень мало. В последнем случае резидент Comedy Club считает, что, запечатленный на кадре мужчина, реально на него похож, причем без очков и кепки. По этому поводу Гарик Харламов передал привет своему «МаксиМи».

Невероятное сходство: Гарик Харламов показал своего двойника


Поклонники артиста тоже отметили, что молодой человек на снимке имеет невероятное сходство с самим Харламовым. Нашлись и те, кто убежден, что на кадре сам юморист, просто не хочет в этом признаваться.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 08:04
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