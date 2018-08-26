Невероятное сходство: Гарик Харламов показал своего двойника

На заре своей карьеры юмориста Гарик Харламов выглядел несколько иначе, нежели сейчас. За последние годы артист сильно прибавил в весе, хотя сам он, кажется, не сильно расстраивается и всегда шутит по этому поводу.Недавно он получил от поклонников снимок, на котором запечатлена его точная копия. Двух мужчин будет не отличить, если Харламов еще немного поправится. Юморист опубликовал фото в своем микроблоге в Instagram и написал под ним, что часто получает снимки людей, которые на него якобы похожи. Однако сам артист считает, что таковых очень мало. В последнем случае резидент Comedy Club считает, что, запечатленный на кадре мужчина, реально на него похож, причем без очков и кепки. По этому поводу Гарик Харламов передал привет своему «МаксиМи».Поклонники артиста тоже отметили, что молодой человек на снимке имеет невероятное сходство с самим Харламовым. Нашлись и те, кто убежден, что на кадре сам юморист, просто не хочет в этом признаваться.