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Рита Дакота рассказала о причинах разрыва отношений с Владом Соколовским

Две недели назад появились первые публикации о расставании Риты Дакоты и Влада Соколовского. Как сообщила певица, причина данного решения - многочисленные измены артиста.
Рита Дакота рассказала о причинах разрыва отношений с Владом Соколовским

Молодая мама опубликовала в своих постах, что не намерена больше обсуждать болезненные темы, только это не мешает ей ежедневно высказывать новые мысли, связанные с темой расставания с супругом. Совсем недавно, журналисты выяснили, что буквально за день до появления сообщений о разрыве отношений, Влада Соколовского видели вместе с отцом в компании моделей. Скорее всего, эта информация и послужила подводом Дакоте, чтобы опубликовать в Instagram следующее - «Больше не хочу быть куклой, потому что я не она...»

При этом фолловеры поддерживают в своих комментариях Риту, а также пишут, чтобы она никогда не прощала измены мужа.

 
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ШоуБиз
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 05:28
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