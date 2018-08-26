Рита Дакота рассказала о причинах разрыва отношений с Владом Соколовским

Молодая мама опубликовала в своих постах, что не намерена больше обсуждать болезненные темы, только это не мешает ей ежедневно высказывать новые мысли, связанные с темой расставания с супругом. Совсем недавно, журналисты выяснили, что буквально за день до появления сообщений о разрыве отношений, Влада Соколовского видели вместе с отцом в компании моделей. Скорее всего, эта информация и послужила подводом Дакоте, чтобы опубликовать в Instagram следующее - «Больше не хочу быть куклой, потому что я не она...»При этом фолловеры поддерживают в своих комментариях Риту, а также пишут, чтобы она никогда не прощала измены мужа.