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Любовница мужа Ани Лорак намекнула на скорую свадьбу

Любовница супруга Ани Лорак намекнула на скорую свадьбу. В интернете продолжают обсуждать скандал, имеющий отношение к измене Мурата Налчаджиоглу знаменитой певице. Новая возлюбленная бизнесмена - Яна Беляева, финалистка состязания «Мисс Украина Вселенная».

Любовница мужа Ани Лорак намекнула на скорую свадьбу


Модель разместила в открытом доступе новый снимок, который был сделан на свадьбе её друзей. В соцсети Instagram она сделала подпись к публикации: «Танцую на свадьбе друзей, а могла бы на нашей». В отличие от любовницы своего супруга Ани Лорак никак не комментирует сложившуюся ситуацию.

Ранее певица сделала фото, на котором сняла обручальное кольцо. В то же время пока остается неизвестным подаёт пара на развод либо оставляет ситуацию «как есть».

 
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ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Вчера, 23:00
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