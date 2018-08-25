Любовница мужа Ани Лорак намекнула на скорую свадьбу

Модель разместила в открытом доступе новый снимок, который был сделан на свадьбе её друзей. В соцсети Instagram она сделала подпись к публикации: «Танцую на свадьбе друзей, а могла бы на нашей». В отличие от любовницы своего супруга Ани Лорак никак не комментирует сложившуюся ситуацию.Ранее певица сделала фото, на котором сняла обручальное кольцо. В то же время пока остается неизвестным подаёт пара на развод либо оставляет ситуацию «как есть».