Любовница мужа Ани Лорак намекнула на скорую свадьбу
Любовница супруга Ани Лорак намекнула на скорую свадьбу. В интернете продолжают обсуждать скандал, имеющий отношение к измене Мурата Налчаджиоглу знаменитой певице. Новая возлюбленная бизнесмена - Яна Беляева, финалистка состязания «Мисс Украина Вселенная».
Модель разместила в открытом доступе новый снимок, который был сделан на свадьбе её друзей. В соцсети Instagram она сделала подпись к публикации: «Танцую на свадьбе друзей, а могла бы на нашей». В отличие от любовницы своего супруга Ани Лорак никак не комментирует сложившуюся ситуацию.
Ранее певица сделала фото, на котором сняла обручальное кольцо. В то же время пока остается неизвестным подаёт пара на развод либо оставляет ситуацию «как есть».
Модель разместила в открытом доступе новый снимок, который был сделан на свадьбе её друзей. В соцсети Instagram она сделала подпись к публикации: «Танцую на свадьбе друзей, а могла бы на нашей». В отличие от любовницы своего супруга Ани Лорак никак не комментирует сложившуюся ситуацию.
Ранее певица сделала фото, на котором сняла обручальное кольцо. В то же время пока остается неизвестным подаёт пара на развод либо оставляет ситуацию «как есть».
ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Вчера, 23:00