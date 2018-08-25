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В Санкт-Петербурге мужчина в военной форме мастурбировал в лифте

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга разыскивают мужчину в военной форме, решившего мастурбировать в лифте. В итоге он напугал местную жительницу.

В Санкт-Петербурге мужчина в военной форме мастурбировал в лифте


Данный инцидент произошел на территории Фрунзенского района, в одном из домов по улице Олеко Дундича. Как стало известно, 24 августа текущего года в час дня 41-летняя жительница Санкт-Петербурга решила зайти в лифт. Однако там женщину ждал «сюрприз». Им оказался высокий плотный блондин. Данный мужчина решил в лифте заняться самоудовлетворением.

Возмущенная женщина вследствие этого обратилась в органы полиции. Однако она не запомнила лица извращенца. Местная жительница смогла только описать его одежду. Как оказалось, мужчина был одет в однотонную военную форму.

 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:41
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