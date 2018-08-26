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Apple внедряет новые энергосберегающие технологии в смартфоны и смарт-часы

Компания Apple планирует полный переход на новые энергосберегающие технологии, задействовав их в дисплеях будущих смартфонов, а также смарт-часах. Новый подход рассчитан на увеличение времени автономной работы, сообщения из публикаций аналитической компании IHS Markit.

В своих дисплеях, Apple использует схему LTPS TFT. Не исключается, что в ближайшем будущем будет применена более энергоэффективная разработка - LTPO TFT. Согласно сообщениям от IHS Markit известно, что использование новой технологии позволит экономить энергию на 5-15% больше, чем это было с LTPS. Все направлено на увеличение времени автономной работы гаджетов.
Apple внедряет новые энергосберегающие технологии в смартфоны и смарт-часы


Компания сейчас покупает у Samsung гибкие OLED-экраны, но вполне возможна смена поставщика, которым может стать LG. Также отмечается, Apple применит LTPO для панелей Apple Watch, а через время и для iPhone.

 
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Технологии
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 00:28
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