Apple внедряет новые энергосберегающие технологии в смартфоны и смарт-часы
Компания Apple планирует полный переход на новые энергосберегающие технологии, задействовав их в дисплеях будущих смартфонов, а также смарт-часах. Новый подход рассчитан на увеличение времени автономной работы, сообщения из публикаций аналитической компании IHS Markit.
В своих дисплеях, Apple использует схему LTPS TFT. Не исключается, что в ближайшем будущем будет применена более энергоэффективная разработка - LTPO TFT. Согласно сообщениям от IHS Markit известно, что использование новой технологии позволит экономить энергию на 5-15% больше, чем это было с LTPS. Все направлено на увеличение времени автономной работы гаджетов.
Компания сейчас покупает у Samsung гибкие OLED-экраны, но вполне возможна смена поставщика, которым может стать LG. Также отмечается, Apple применит LTPO для панелей Apple Watch, а через время и для iPhone.
В своих дисплеях, Apple использует схему LTPS TFT. Не исключается, что в ближайшем будущем будет применена более энергоэффективная разработка - LTPO TFT. Согласно сообщениям от IHS Markit известно, что использование новой технологии позволит экономить энергию на 5-15% больше, чем это было с LTPS. Все направлено на увеличение времени автономной работы гаджетов.
Компания сейчас покупает у Samsung гибкие OLED-экраны, но вполне возможна смена поставщика, которым может стать LG. Также отмечается, Apple применит LTPO для панелей Apple Watch, а через время и для iPhone.
Технологии
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 00:28