Apple внедряет новые энергосберегающие технологии в смартфоны и смарт-часы

В своих дисплеях, Apple использует схему LTPS TFT. Не исключается, что в ближайшем будущем будет применена более энергоэффективная разработка - LTPO TFT. Согласно сообщениям от IHS Markit известно, что использование новой технологии позволит экономить энергию на 5-15% больше, чем это было с LTPS. Все направлено на увеличение времени автономной работы гаджетов.Компания сейчас покупает у Samsung гибкие OLED-экраны, но вполне возможна смена поставщика, которым может стать LG. Также отмечается, Apple применит LTPO для панелей Apple Watch, а через время и для iPhone.