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Xiaomi Mi Band 3 рухнул в цене до исторического минимума

Стоимость Xiaomi Mi Band 3 упала в цене до значения исторического минимума. Этот фитнес-трекер можно приобрести в официальных магазинах на территории России, но сумма покупки составит уже не 4 тысячи рублей, а 1,85 тысячи рублей.

Xiaomi Mi Band 3 рухнул в цене до исторического минимума


Отдельные торговые заведения предлагают не только устройство, но и оригинальные ремешки к нему темно-синего и красного цветов. Сам браслет поставляется с ремешком черного цвета, однако его достаточно просто заменить. Со сниженной стоимостью спортивный браслет реализуют десятки магазинов, расположенные на территории России. Дебют фитнес-трекера состоялся 31 мая 2018 года.

Новинка получила OLED-дисплей на 0,78 дюйма с разрешающей способностью 128х80 точек и поддержкой сенсорной системы управления. Внутри гаджета расположен аккумулятор емкостью 110 мАч, обеспечивающего 15-20 дней полностью автономной работы. Подключение к смартфону осуществляется посредством Bluetooth 4.2 BLE. Стоит отметить, что устройство защищено от пыли и воды в соответствии со стандартом IP68.

 
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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:20
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