Xiaomi Mi Band 3 рухнул в цене до исторического минимума

Отдельные торговые заведения предлагают не только устройство, но и оригинальные ремешки к нему темно-синего и красного цветов. Сам браслет поставляется с ремешком черного цвета, однако его достаточно просто заменить. Со сниженной стоимостью спортивный браслет реализуют десятки магазинов, расположенные на территории России. Дебют фитнес-трекера состоялся 31 мая 2018 года.Новинка получила OLED-дисплей на 0,78 дюйма с разрешающей способностью 128х80 точек и поддержкой сенсорной системы управления. Внутри гаджета расположен аккумулятор емкостью 110 мАч, обеспечивающего 15-20 дней полностью автономной работы. Подключение к смартфону осуществляется посредством Bluetooth 4.2 BLE. Стоит отметить, что устройство защищено от пыли и воды в соответствии со стандартом IP68.