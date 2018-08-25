Алексей Панин пожелал добра поклонникам на фоне публикации секс-фото

На снимке Панин показан после душа полностью обнаженным. Он едва прикрыл интимную зону полотенцем, что позволяет ему избежать блокировки аккаунта в Instagram. Само фото стало сопровождением к пожеланию артисту добра для своих поклонников.Многие уже не удивляются провокационным кадрам с участием Панина. Он нередко публикует фото с нудистских пляжей, на которых демонстрирует свою фигуру. Вокруг недавнего скандала с самолетом появились сведения, что актер и его дочь были сняты с рейса по причине неподобающего поведения, но сам Панин заявляет: они покинули борт авиалайнера по личным причинам.