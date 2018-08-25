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Солистка группы «ВИА Гра» Анастасия Кожевникова вышла замуж

Анастасия Кожевникова, являющаяся солисткой группы «ВИА Гра», вышла замуж. Стало известно, что её избранника зовут Кирилл.

Солистка группы «ВИА Гра» Анастасия Кожевникова вышла замуж


Первые снимки со свадьбы 25-летняя солистка группы «ВИА Гра» опубликовала в Instagram. Она поблагодарила фолловеров за поздравления. Торжество проходило в Киеве. О «новоиспечённом» супруге Анастасии Кожевникове ничего практически неизвестно. Знаменитость не стала афишировать детали своего романа. Имеются данные, что отношения пары продолжаются уже четыре года. На банкете присутствовали подруги певицы: Миша Романова и Эрика Герцег. Они все вместе под конец вечера исполнили несколько своих популярных хитов. Стоит отметить, что Миша Романова покинула группу в марте текущего года. На днях появились данные, что в начале лета девушка родила первенца.

Солистка группы «ВИА Гра» Анастасия Кожевникова вышла замуж


Согласно некоторым сведениям, супруг Анастасии Кожевникове работает вместе со своей женой, являясь гитаристом в известном российском коллективе.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:21
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