Солистка группы «ВИА Гра» Анастасия Кожевникова вышла замуж

Первые снимки со свадьбы 25-летняя солистка группы «ВИА Гра» опубликовала в Instagram. Она поблагодарила фолловеров за поздравления. Торжество проходило в Киеве. О «новоиспечённом» супруге Анастасии Кожевникове ничего практически неизвестно. Знаменитость не стала афишировать детали своего романа. Имеются данные, что отношения пары продолжаются уже четыре года. На банкете присутствовали подруги певицы: Миша Романова и Эрика Герцег. Они все вместе под конец вечера исполнили несколько своих популярных хитов. Стоит отметить, что Миша Романова покинула группу в марте текущего года. На днях появились данные, что в начале лета девушка родила первенца.Согласно некоторым сведениям, супруг Анастасии Кожевникове работает вместе со своей женой, являясь гитаристом в известном российском коллективе.