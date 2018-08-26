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Valve для Dota 2 анонсировала героев Mars и Grimstroke

Valve анонсировала для Dota 2 новых героев - Mars, а также Grimstroke. Последнего уже добавили в игру. В Сети опубликовали ролик, рассказывающий краткую историю персонажей.

Valve для Dota 2 анонсировала героев Mars и Grimstroke


Компания-организатор Valve во время турнира The International 8 показала анонс новинок, предназначенных для МОВА-игрушки Dota 2. Короткий видеоролик рассказал историю героя поддержки Grimstroke. Способности этого персонажа сконцентрированы на дальнем бое. При этом удары являются достаточно мощными, а также отличаются коротким временем перезарядки. Grimstroke согласно истории лишился любви, семьи, наставника вследствие сложившихся трагических событий. В свою очередь кисть воина способна определять судьбу людей. Mars представляет собой античного бога войны. На видеоролике он на поле битвы призывает своих верных воинов к атаке. В Dota 2 этот герой появится зимой этого года.



Игровой турнир The International 8 должен завершится в ночь на 26 августа. Между командами PSG.LGD, OG, Evil Geniuses определится в итоге призёр фонда Valve. Его размер составит 25 000 000 долларов.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:31
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