Valve для Dota 2 анонсировала героев Mars и Grimstroke

Компания-организатор Valve во время турнира The International 8 показала анонс новинок, предназначенных для МОВА-игрушки Dota 2. Короткий видеоролик рассказал историю героя поддержки Grimstroke. Способности этого персонажа сконцентрированы на дальнем бое. При этом удары являются достаточно мощными, а также отличаются коротким временем перезарядки. Grimstroke согласно истории лишился любви, семьи, наставника вследствие сложившихся трагических событий. В свою очередь кисть воина способна определять судьбу людей. Mars представляет собой античного бога войны. На видеоролике он на поле битвы призывает своих верных воинов к атаке. В Dota 2 этот герой появится зимой этого года.Игровой турнир The International 8 должен завершится в ночь на 26 августа. Между командами PSG.LGD, OG, Evil Geniuses определится в итоге призёр фонда Valve. Его размер составит 25 000 000 долларов.