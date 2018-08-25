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Ученые: Человек может сам выбрать время собственной смерти

Ученые заявили, что человек может сам установить время смерти. Исследователи подчеркивают, что при отельных обстоятельствах сознание способно не допустить конца жизни, противодействуя всеми имеющимися у организма способами.

Ученые: Человек может сам выбрать время собственной смерти


Роберт Ланц, автор книги «Биоцентризм», сообщил о создании индивидуального мировоззрения у людей. Оно оказывает влияние на процессы жизнедеятельности. Из-за отдельных эмоциональных вспышек в сознании остаются своего рода пометки. Большинство людей считают, что смерть является следствием неких случайных обстоятельств, однако в действительности ситуация отличается.

Ланц с коллегами пришли к выводу, что сознание до последнего противостоит причинам вероятной смерти. Сила воли, присутствующая у каждого человека, достаточно много значит для долголетия. Когда индивидуум выражает готовность расстаться с жизнью, организм завершает борьбу с недугами либо другими смертельными факторами. По словам Роберта Ланца, доказательством соответствующей теории могут служить некоторые постулаты квантовой механики, указывающие на абсолютное позиционирование элементарных частиц. Соответственно, это можно трактовать как постоянный контроль мозга над телом человека.

 
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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 22:30
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