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Олег Меньшиков довел до слез беременную актрису Дарью Мельникову

Олег Меньшиков, являющийся руководителем Московского театра им. Ермоловой, довел до слез беременную актрису Дарью Мельникову. Она расплакалась, когда была объявлена минута молчания в память о Наталье Кузнецовой, которая недавно скончалась.

Олег Меньшиков довел до слез беременную актрису Дарью Мельникову


Инцидент произошёл в рамках открытия нового сезона в стенах столичного театра им. Ермоловой. Мероприятие посетила вся труппа, включая Дарью Мельникову. Олег Меньшиков на 93 открытии театра объявил минуту молчания в память погибшей коллеги. Актриса в стенах театра проработала 30 лет. Она не смогла сдержаться и расплакалась. Через время звезда «Папиных дочек» успокоилась. После этого Дарья Мельникова поведала подруге Кристине Асмус о своём бренде одежды для молодых будущих мам. По словам актрисы, её наряды абсолютно не требуют глажки.

Олег Меньшиков довел до слез беременную актрису Дарью Мельникову


Через пару недель беременная актриса родит второго ребенка. Вторая беременность довольно негативно сказалась на внешности знаменитости. Дарья Мельникова полностью отказалась от косметики. Брови и ресницы звезды сериала «Папины дочки» полностью обесцветились из-за солнца.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:00
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