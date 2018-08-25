Жители Серпуховской многоэтажки обнаружили тело неизвестного мужчины
Местные жители подмосковного Серпухова обнаружили труп неизвестного им 40-летнего мужчины. Лежало тело в подъезде одной из многоэтажек.
Произошел инцидент 23 августа, поздно вечером. Бездыханное тело мужчины нашли жильцы дома №141 по улице Центральной. Погибший лежал на площадке, в подъезде многоэтажного здания, на вид мужчине примерно 40 лет.
Полицейские и медики уже работают на месте ЧП. По факту смерти неизвестного мужчины ведутся проверки и соответствующие оперативные мероприятия.
Произошел инцидент 23 августа, поздно вечером. Бездыханное тело мужчины нашли жильцы дома №141 по улице Центральной. Погибший лежал на площадке, в подъезде многоэтажного здания, на вид мужчине примерно 40 лет.
Полицейские и медики уже работают на месте ЧП. По факту смерти неизвестного мужчины ведутся проверки и соответствующие оперативные мероприятия.
Происшествия
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 19:30