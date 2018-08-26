"На диване не полежишь": Тарзан заставил сына качать руки в спортзале

Супруга Тарзана известная певица Наташа Королева поделилась в ленте Instagram видеороликом, на котором ее сын учится качать мышцы на руках, а знаменитый отец помогает ему. Также Королева отметила, что в их семье в субботу на диване не полежишь, тренировка состоится по расписанию.Подписчики артистов подметили, что Тарзан производит впечатление строгого и справедливого отца. Также стали задавать вопросы касательно правильного питания для детей, уровня физических нагрузок и интересовались, с какого возраста можно посещать спортзалы.