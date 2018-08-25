В Красноярске в подвале дома нашли труп неизвестного мужчины
В Красноярске в подвале домостроения обнаружили труп неизвестного мужчины. Инцидент случился 25 августа в подвале здания по улице Бакинских комиссаров.
Специалистов вызвали работники полиции, которым потребовалась помощь в вопросе извлечения тела из подвального помещения. Труп был передан работникам МВД.
На текущий момент следователи определяют причину гибели мужчины. Правоохранители пытаются определить личность погибшего.
Специалистов вызвали работники полиции, которым потребовалась помощь в вопросе извлечения тела из подвального помещения. Труп был передан работникам МВД.
На текущий момент следователи определяют причину гибели мужчины. Правоохранители пытаются определить личность погибшего.
Происшествия
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:45