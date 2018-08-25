Татьяна Владимировна Африкантова придет в студию «Дома-2» с компроматом на Романа Капаклы

«Желания Африкантовой-старшей хорошие, однако все знают, что благими намерениями, как правило, человек строит себе дорогу в Ад! Мать Марины никогда не умела себя нормально контролировать, поэтому появится она в студии «Дома-2» опять только ради очередной порции хайпа и не более!!! Хотя..я не верю, что у Татьяны Владимировной получиться доказать что-то телезрителям реалити-шоу! Мало кто уважает из поклонников телепроекта эту женщину! Но попробовать стоит!» - написал один из преданных телезрителей скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» в Сети.

Как стало известно, рано Марина Африкантова и Роман Капаклы расслабились. Дело в том, что в скором времени возлюбленным придется пережить очередное пришествие родственницы обворожительной блондинки. Татьяна Владимировна планирует посетить домовское телешоу для того, чтобы отстоять свою честь и достоинство и традиционно «засадить» потенциального зятя, а вместе с ним и родную дочь.Сообщается, что в ближайшее время Татьяна Владимировна Африкантова появится в студии «Дома-2» с компроматом на Романа Капаклы. По словам бывшей участницы реалити-шоу, она уже очень устала от того, что ее постоянно обвиняют в том, что она якобы мешает спокойно жить своей дочери Марине с Романом.Мать блондинки заявила, что никогда не пыталась разрушить отношения своей наследницы и Капаклы. А также добавила, что если это когда-то и было, то очень давно, поэтому попросила телезрителей «Дома-2» больше не вспоминать об этом неприятном моменте.Стоит напомнить, что в самом начале отношений Марины Африкантовой и Романа Капаклы молодой человек вел себя по отношению к блондинке и ее матери довольно грубо. Парень неоднократно нелицеприятно высказывался в сторону Африкантовых, хамил им и даже несколько раз оскорблял.По слухам, которые продолжают активно распространяться в социальных сетях, именно этот период «напряженный» отношений Романа и Марины Татьяна Владимировна Африкантова и записала на видеозапись с помощью администрации «Дома-2».По словам экс-участницы реалити, она не понимает, зачем руководство и телеведущие телепроекта «Дом-2» хотят подпортить этим роликом ее отношения с дочерью и потенциальным зятем, ведь на самом деле это видео она увидела лишь недавно, поэтому уж точно не имела никакого отношения к его созданию.Кроме того, Татьяна Владимировна Африкантова убеждена, что аккаунт в социальной сети Instagram, из которого постоянно поступают Роману Капаклы оскорбления, создала как раз администрация телешоу с целью создать конфликтную ситуацию на проекте и тем самым привлечь больше телезрителей и увеличить рейтинги реалити.Африкантова-старшая намерена появится в студии «Дома-2» для того, чтобы доказать, что аккаунт «Ники» является не ее рук дело. На сегодняшний день огромнейшее количество преданных поклонников скандального телепроекта уверены, что Татьяна Владимировна появится на телешоу только ради очередной порции хайпа, но никак ради того, чтобы наладить отношения с дочерью и будущим зятем.