Минфин Украины занял сотни миллионов долларов под высокий процент
Минфин Украины занял несколько сотен миллионов долларов под достаточно высокий процент. Согласно имеющимся сведениям, Киев разместил ценные бумаги, заявленная доходность которых составляет 9,15% годовых. Суммарно речь идёт о сумме в $725 млн.
«Данная операция даёт Украине возможность удовлетворить собственные краткосрочных потребностей в валютной ликвидности, а также получить некоторые преимущества от достаточно гибких условий привлечения финансовых средств», — отмечается в сообщении Минфина Украины.
В период 6-19 сентября Киев посетит миссия МВФ, чтобы обсудить с руководством государства экономическую политику, цену газа, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.
«Вынужденная сделка и, конечно, нереально дорогостоящая. Приведёт ли это к распродаже украинских евробондов на рынке? Нельзя исключать, что да. Доходность евробондов Украины с погашением в 2019-м значительно ниже – 6,76% за год», — отметил на собственной странице в Facebook экономист Эрик Найман.
«Данная операция даёт Украине возможность удовлетворить собственные краткосрочных потребностей в валютной ликвидности, а также получить некоторые преимущества от достаточно гибких условий привлечения финансовых средств», — отмечается в сообщении Минфина Украины.
В период 6-19 сентября Киев посетит миссия МВФ, чтобы обсудить с руководством государства экономическую политику, цену газа, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.
«Вынужденная сделка и, конечно, нереально дорогостоящая. Приведёт ли это к распродаже украинских евробондов на рынке? Нельзя исключать, что да. Доходность евробондов Украины с погашением в 2019-м значительно ниже – 6,76% за год», — отметил на собственной странице в Facebook экономист Эрик Найман.
Экономика
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:15