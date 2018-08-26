Звезда сериала «Мажор» заявил, что не будет общаться с женой, если она растолстеет
Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный заявил, что не будет общаться со своей женой Агатой Муцениеце, если она наберет более 160 килограмм. Также он отметил, что ему не важно, насколько поправится супруга, однако поставил рамки – не более 120 килограмм.
На одной из вечеринок пара давала совместное интервью, и Агата Муцениеце рассказала журналистам, почему поправилась. Дело в том, что ей пообещали роль в сериале «Большая игра», если она наберет значительный вес. Однако в этом проекте поменялся продюсер, и роль актрисе не досталась, а лишний вес пришлось срочно убирать.
Павел Прилучный отметил, что его супруга до набора веса было очень худой, строго придерживалась диет и регулярно посещала спортзал. И вдруг понадобилось располнеть для роли, которая ей не досталась. Также актер пошутил, что ему не важен вес и объем супруги, но если стрелка на весах зашкалит за 160 килограмм, то он не будет с ней общаться.
На одной из вечеринок пара давала совместное интервью, и Агата Муцениеце рассказала журналистам, почему поправилась. Дело в том, что ей пообещали роль в сериале «Большая игра», если она наберет значительный вес. Однако в этом проекте поменялся продюсер, и роль актрисе не досталась, а лишний вес пришлось срочно убирать.
Павел Прилучный отметил, что его супруга до набора веса было очень худой, строго придерживалась диет и регулярно посещала спортзал. И вдруг понадобилось располнеть для роли, которая ей не досталась. Также актер пошутил, что ему не важен вес и объем супруги, но если стрелка на весах зашкалит за 160 килограмм, то он не будет с ней общаться.
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 03:00