Звезда сериала «Мажор» заявил, что не будет общаться с женой, если она растолстеет

На одной из вечеринок пара давала совместное интервью, и Агата Муцениеце рассказала журналистам, почему поправилась. Дело в том, что ей пообещали роль в сериале «Большая игра», если она наберет значительный вес. Однако в этом проекте поменялся продюсер, и роль актрисе не досталась, а лишний вес пришлось срочно убирать.Павел Прилучный отметил, что его супруга до набора веса было очень худой, строго придерживалась диет и регулярно посещала спортзал. И вдруг понадобилось располнеть для роли, которая ей не досталась. Также актер пошутил, что ему не важен вес и объем супруги, но если стрелка на весах зашкалит за 160 килограмм, то он не будет с ней общаться.