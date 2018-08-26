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Учёные выяснили, как восстанавливаются аксоны у нематод

Исследователи в Сети выложили работу, которая рассказывает, как восстанавливаются аксоны у нематод. Свой эксперимент биологи поставили на круглых червях Caenorhabditis elegans.

Учёные выяснили, как восстанавливаются аксоны у нематод


В ходе исследования специалисты выяснили, что за восстановление отвечали соединения, запускающие процедуру фагоцитоза. В данном случае клетки из организма удаляют отходы, патогены, мертвые клетки. Учёные смогли рассеять сложный спектр молекул, участвующих в заживлении аксона, за счёт флуоресцентных меток в аксоне, а также вокруг него. В данном случае выбивались компоненты, которые были под подозрением в причастности.

Хотя большинство данных молекул участвуют в фагоцитозе, они при ремонте аксона создают скорее сигнал «спаси меня», чем «съешь меня». Когда лазером повреждался аксон, наружу выходил липид - фосфатидилсерин (PS), принадлежащий к компонентам внутренних слоёв плазматической мембраны. В данном случае возникал сигнальный каскад молекул, приводивший в итоге к заживлению.

Учёные сначала не могли понять, как молекула, которая вызывает «поедание» мертвых клеток, ответственна одновременно за лечение. Они нашли ответ в периоде существования. Во время травмы аксона данный липид возникает вокруг зоны повреждения, находясь там на протяжении часа. А вот в случае маркировки мертвых клеток липид оставался, пока не исчезали отходы. Таким образом, организм по временному промежутку способен распознавать значение фосфатидилсерина.

Авторы работы отмечают, что черви являются первым этапом. Исследование человеческой нервной системы может привести к тому, что будут созданы фармацевтические препараты, способствующие восстановлению поврежденных нервов после возможных травм спинного либо головного мозга.

 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:58
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