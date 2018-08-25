Известная певица Земфира празднует 42-летие

С раннего детства девочка увлекалась музыкой. В соответствующую школу она пошла в 5 лет на класс фортепиано. В это же время состоялся теледебют будущей певицы - она спела для местного телевидения. С самых ранних лет Земфира писала стихи. Под влиянием старшего брата она увлеклась рок-музыкой, отдавая предпочтение группам «Queen», «Nazareth», «Black Sabbath».Музыкальную школу Земфира завершила с отличием и получив среднее образование поступила на 2-й курс Уфимского училища искусств. Класс эстрадного вокала певица окончила с красным дипломом. Увлечение рок-музыкой вылилось в разного рода выступления с песнями групп «Аквариум», «Кино», «Наутилус». В 1996-1997 гг. Земфира вела работу на должности звукооператор на уфимской станции радиовещания «Европа плюс». В это время записывала собственные песни. В 1998-м певица создаёт группу «Земфира», вместе с которой записывает программный минимум композиций.Успех пришел к Земфире в течение следующих двух лет. В марте 2000-го состоялась презентация второго альбома, который получил титул наиболее продаваемого в РФ за тот год.