Испанские астрономы выяснили, почему некоторые черные дыры «танцуют»

Елена Лопес-Навас, являющаяся одним из авторов исследования, отметила, что исследуемая черная дыра в последнее время располагалась в одной точке, но местонахождение её фотоцентра периодически менялось. Это в итоге создало видимость «танцев» чёрной дыры в ночном небе, галактика М87 от Земли удалена приблизительно на 55 000 000 световых лет. Она принадлежит к созвездию Девы. В свою очередь массивная черная дыра, имеющая вес в 6,5 млрд Солнц, относится к галактике М87. Она считалась одним из тяжелейших объектов, уступая только NGC 3842, а также NGC 4889.Исследователи, которые изучают джеты (пучки материи, выбрасывающие чёрные дыры), в прошлом году отмечали, что основание материи может периодически качаться по разным сторонам. Вследствие этого «танец» чёрной дыры у научных деятелей вызывает споры. При этом свойства данного процесса предстоит ещё выяснить.