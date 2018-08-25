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Испанские астрономы выяснили, почему некоторые черные дыры «танцуют»

Испанские астрономы, представляющие университет Ла-Лагуна, смогли выяснить, почему ряд черных дыр могут «танцевать». Учёные проследили за одной из них, которая расположена в галактике М87.

Испанские астрономы выяснили, почему некоторые черные дыры «танцуют»


Елена Лопес-Навас, являющаяся одним из авторов исследования, отметила, что исследуемая черная дыра в последнее время располагалась в одной точке, но местонахождение её фотоцентра периодически менялось. Это в итоге создало видимость «танцев» чёрной дыры в ночном небе, галактика М87 от Земли удалена приблизительно на 55 000 000 световых лет. Она принадлежит к созвездию Девы. В свою очередь массивная черная дыра, имеющая вес в 6,5 млрд Солнц, относится к галактике М87. Она считалась одним из тяжелейших объектов, уступая только NGC 3842, а также NGC 4889.

Исследователи, которые изучают джеты (пучки материи, выбрасывающие чёрные дыры), в прошлом году отмечали, что основание материи может периодически качаться по разным сторонам. Вследствие этого «танец» чёрной дыры у научных деятелей вызывает споры. При этом свойства данного процесса предстоит ещё выяснить.

 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:39
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