В Сибири найдены идеально сохранившиеся останки вымершей лошади

Это вид лошадей обитал 4-120 тысячи лет назад на территории между Колымой и Ямалом. Проанализировав сделанную находку, ученые рассказали, жеребенок скончался в возрасте приблизительно 3-х месяцев, после чего останки находились в земле на протяжении 30-40 тысяч лет. Копыта, шерсть, хвост, грива, и даже внутренние органы остались в очень хорошем состоянии. Исследователи получили образцы тканей животного и почвы, в которой находились останки, чтобы выяснить больше о жизни и области обитания животного.Согласно словам исследователей, жеребенок скончался после падения в яму с водой. Изучение содержимого желудка животного даст возможность выяснить, что именно составляло его рацион.