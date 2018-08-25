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Какие прически выбирают знаменитости: каре Ольги Бузовой и небрежные кудри Светланы Лободы

Первыми примеряют на себя новые модные тренды звезды и нередко начинают они с головы: Ольга Бузова также как ее «домовская» коллега Ксения Бородина выбрали каре, а певица Светлана Лобода предпочитает «творческий беспорядок».

О предпочтениях отечественных знаменитостей в области причесок рассказала стилист и имиджмейкер Елена Лаппалайнен.

Какие прически выбирают знаменитости: каре Ольги Бузовой и небрежные кудри Светланы Лободы

По словам стилиста, самой востребованной сегодня вечерней прической является «низкий пучок» как у Беллы Потемкиной.

Какие прически выбирают знаменитости: каре Ольги Бузовой и небрежные кудри Светланы Лободы

Тогда как певица Светлана Лобода предпочитает хаос на голове, но хаос продуманный. Эта прическа уникальна, так как проста и небрежна, причем сделать ее можно в домашних условиях.

Какие прически выбирают знаменитости: каре Ольги Бузовой и небрежные кудри Светланы Лободы

Удлиненное каре выбрали для себя Ольга Бузова, Настя Каменских и Ксения Бородина, так как такая стрижка отлично скрывает недостатки лица и подчеркивает его достоинства.

Какие прически выбирают знаменитости: каре Ольги Бузовой и небрежные кудри Светланы Лободы

Модные косы уже второй год прочно держатся в тренде и эту незамысловатую укладку заплетают многие звезды: Оксана Самойлова, Ольга Бузова, Дарья Клюкина, Алена Шишкова и многие другие.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:18
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