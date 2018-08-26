В Сети появилась новая информация о BlackBerry KEY2 LE

Имеются данные, что BlackBerry KEY2 LE оснащают 4,5-дюймовым удобным LCD-экраном с разрешением на 1080х 1620 точек. Устройство получит металлический корпус с прорезиненной задней панелью. Со смартфоном в паре идет клавиатура QWERTY.Версия KEY2 LE получила сдвоенную камеру на 5+13 Мп. Устройство дополнили аккумуляторной батареей на 3600 мАч. ОЗУ составляет 4 Гб, ПЗУ - 32/64 Гб. Новинка работает на платформе восьмиядерного чипсета Snapdragon 636 от компании Qualcomm.