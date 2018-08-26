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В Сети появилась новая информация о BlackBerry KEY2 LE

В Сети появилась информация о новом смартфоне BlackBerry KEY2 LE, который разработала компания TCL. Анонс устройства запланировали в рамках выставки IFA 2018.

В Сети появилась новая информация о BlackBerry KEY2 LE


Имеются данные, что BlackBerry KEY2 LE оснащают 4,5-дюймовым удобным LCD-экраном с разрешением на 1080х 1620 точек. Устройство получит металлический корпус с прорезиненной задней панелью. Со смартфоном в паре идет клавиатура QWERTY.

Версия KEY2 LE получила сдвоенную камеру на 5+13 Мп. Устройство дополнили аккумуляторной батареей на 3600 мАч. ОЗУ составляет 4 Гб, ПЗУ - 32/64 Гб. Новинка работает на платформе восьмиядерного чипсета Snapdragon 636 от компании Qualcomm.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 02:01
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