Анастасия Квитко поразила фанатов снимком в тоненьких трусиках
Русская Ким Кардашьян, а точнее фотомодель Анастасия Квитко опубликовала в своем Instagram результаты очередной фотосъемки в Лос–Анджелесе. Очень маленькое черное нижнее белье взволновало поклонников.
Фотомодель Анастасия Квитко снова обрадовала своих подписчиков и поклонников весьма откровенными фото с очередной фотосессии, которая состоялась в Лос-Анджелесе (Калифорния). Читатели ее блога пришли в восторг от того, как выигрышно и роскошно модель преподносит свое тело для съемок.
Однако среди поклонников оказались и скептики, которые заподозрили ее в том, что роскошные формы ей подарила не природа, а пластический хирург. Но Анастасия Квитко уверила читателей в очередной раз, что никогда не пользовалась услугами пластической хирургии, а фигура дана ей природой.
Фотомодель Анастасия Квитко снова обрадовала своих подписчиков и поклонников весьма откровенными фото с очередной фотосессии, которая состоялась в Лос-Анджелесе (Калифорния). Читатели ее блога пришли в восторг от того, как выигрышно и роскошно модель преподносит свое тело для съемок.
Однако среди поклонников оказались и скептики, которые заподозрили ее в том, что роскошные формы ей подарила не природа, а пластический хирург. Но Анастасия Квитко уверила читателей в очередной раз, что никогда не пользовалась услугами пластической хирургии, а фигура дана ей природой.
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 01:00