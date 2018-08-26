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Анастасия Квитко поразила фанатов снимком в тоненьких трусиках

Русская Ким Кардашьян, а точнее фотомодель Анастасия Квитко опубликовала в своем Instagram результаты очередной фотосъемки в Лос–Анджелесе. Очень маленькое черное нижнее белье взволновало поклонников.

Анастасия Квитко поразила фанатов снимком в тоненьких трусиках


Фотомодель Анастасия Квитко снова обрадовала своих подписчиков и поклонников весьма откровенными фото с очередной фотосессии, которая состоялась в Лос-Анджелесе (Калифорния). Читатели ее блога пришли в восторг от того, как выигрышно и роскошно модель преподносит свое тело для съемок.

Однако среди поклонников оказались и скептики, которые заподозрили ее в том, что роскошные формы ей подарила не природа, а пластический хирург. Но Анастасия Квитко уверила читателей в очередной раз, что никогда не пользовалась услугами пластической хирургии, а фигура дана ей природой.

 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 01:00
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