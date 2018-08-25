Компания Sony показала флагман Xperia XZ3 в Сети до официальной презентации

Изображение развеяло некоторые слухи, относительно обсуждаемых ранее особенностей девайса. Xperia XZ3 остался в классическом исполнении. У смартфона нет выреза на экране, расположенного в верхней его части, который сопровождает последние разработки современных смартфонов. Выполнен корпус из металла, причем на нем отсутствуют лишние компоненты. На задней стенке гаджета расположен сканер отпечатка пальца. Смартфон оборудован дисплеем 5,7 дюймов и топовым процессором - Snapdragon 845. Объем оперативной памяти равен 6 Гб.Основная особенность заключается в 48 мегапиксельной камере и ее возможностях. Аппарат стал немного толще, в отличие от предшественников. Производитель увеличил мощность аккумулятора, емкость которого составила 3240 мАч. Так же, доступна функция быстрой подзарядки.