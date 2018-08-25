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Специалисты сравнили Samsung Galaxy Note9 с новыми iPhone X Plus

Специалисты сравнили Samsung Galaxy Note9 с новыми iPhone X Plus. При этом 6,4-дюймовый Samsung оказался больше 6,5-дюймовой версии iPhone.

Специалисты сравнили Samsung Galaxy Note9 с новыми iPhone X Plus


Samsung начала уже продавать флагманский смартфон версии Galaxy Note9. При этом анонс новой линейки «яблочной» продукции только ожидается. В Сети выложили видео, где Samsung Galaxy Note9 сравнили с новыми моделями iPhone линейки текущего года. iPhone представили в виде макетов. При этом новинка от Samsung волне настоящая и рабочая. Apple в этом году должна представить преемника версии iPhone X с 5,8-дюймовым OLED-дисплеем, старшую версию iPhone X Plus с 6,5-дюймовым OLED-экраном, доступный iPhone с 6,1-дюймовым LCD-экраном. Новую линейку iPhone могут анонсировать 12 сентября.

Специалисты сравнили Samsung Galaxy Note9 с новыми iPhone X Plus


Версия Samsung Galaxy Note9 обладает 6,4-дюймовым дисплеем без выреза. Все три новые «яблочные» новинки получили безрамочный дизайн с «бровью», как в случае прошлогодней оригинальной iPhone X. 6,1-дюймовая версия iPhone стоит около $700. Её наделили системой камер TrueDepth. Имеется функция распознавания лиц Face ID. Устройство оснащают одинарной тыльной камерой. Ранние версии получили двойные камеры. Новинка Samsung немного больше 6,5-дюймовой версии iPhone X Plus. iPhone имеет более удобную форму.



Note9 имеет 3,5-мм разъём для наушников, слот под стилус S-Pen, дактилоскопический датчик на задней панели. Новые версии iPhone не имеют всего этого.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:58
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