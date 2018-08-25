«Это круче, чем волочковский шпагат»: Голая Ксения Собчак с книгой между ног переплюнула Анастасию Волочкову

«Фуу..Я так понимаю у Собчак с головой совсем беда, вместо мозгов одни опилки!», «Очень глупо потенциальному президенту России публиковать в социальной сети подобные фотографии!», «Тут все хорошо понятно! Очередной снимок-провокация! Опять Собчак привлекает к своей персоне внимание! Жаль только, что Ксения не понимает одного – подобные фотографии нужно отправлять супругу перед приходом с работы домой!!!» - продолжают активно писать пользователи социальной сети Instagram.

«И как это называется? Типа президента нужно знать в лицо? Или как?», «Я в шоке..Как же я счастлива от того, что Собчак не стала президентом России!!! Позор! Превратила бы нашу страну в черт знает что!», «Собчак никогда не стать президентом с подобными публикациями! Фуу! Противно смотреть! Отписываюсь!» - продолжают возмущаться фолловеры, радуясь, что Ксения Собчак не стала президентом Российской Федерации.

«Это круче, чем волочковский шпагат!», «Ооо..интересно, а эту фотографию Волочкова видела? Ей бы точно она понравилась!», «Волочкова молча курит в сторонке! Я в шоке!» - шутят пользователи Сети.

«Ксения, Вы снова беременны? Вас можно начинать поздравлять?», «Мне одной кажется, что у Собчак округлился животик? Походу она находится в счастливом ожидании пополнения в семье!», «Собчак, ты, что опять беременна? Прими мои поздравления!» - продолжают активно писать юзеры.

Книга об Адольфе Гитлере стала тем самым «фиговым листиком», который прикрыл совершенно обнаженное тело скандальной российской знаменитости.Несколько часов назад Ксения Собчак устроила для своей многомиллионной аудитории преданных поклонников очередную провокацию. Дело в том, что бывший кандидат в президенты России несколько часов назад опубликовала у себя на страничке в социальной сети Instagram довольно неожиданный снимок, который вызвал весьма бурную реакцию у фолловеров.На своей свежей фотопубликации Ксения Собчак голой запечатлена с книгой Себастьяна Хафнера под названием «Некто Гитлер. Политика преступлений» на интимном месте. Под фотографией знаменитость оставила подпись, в которой поинтересовалась у своего большого количества преданных поклонников, что они читали этим летом.Нужно сказать, что подписчиков бывшей телеведущей прославленной телестройки «Дом-2» очень смутил подобный снимок, ведь мало кто, как оказалось, ожидал увидеть настолько интимный кадр от потенциального президента Российской Федерации. Огромнейшее количество пользователей Сети принялись возмущаться из-за подобных действий Ксении Собчак, а также назвали свежий пост знаменитости очередной провокацией и привлечением к своей личности внимания общественности.Стоит подчеркнуть, что некоторые подписчики скандально-известной журналистки принялись вовсю вспоминать знаменитую российскую балерину Анастасию Волочкову, отметив, что Ксения Собчак по вульгарности, распущенности и аморальности переплюнула даже такую эпатажную звезду.Следует указать еще на то, что большое количество поклонников Ксении Собчак обратили внимание на округлившийся животик знаменитости. Фанаты подметили, что своей голой фотографией с книгой о Гитлере между ног скандальная телеведущая и журналистка в очередной раз подогрела сплетни о том, что в опять находится в интересном положении.К слову, у нескольких пользователей социальной сети возникли еще одни весьма интересные предположения. Некоторые фолловеры уверены, что на свежей фотографии Ксении Собчак на самом деле запечатлена не она, а ее двухлетний единственный наследник Платон.Добавим, что за считанные часы новый снимок бывшего кандидата в президенты России набрал почти 70 тысяч лайков и огромнейшее количество нелицеприятных комментариев.