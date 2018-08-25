АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Отличный, но дорогой: Oppo R17 Pro представлен официально
EUR 78.41 USD 67.79
Курс валют на 25.08.2018

«Это круче, чем волочковский шпагат»: Голая Ксения Собчак с книгой между ног переплюнула Анастасию Волочкову

Прославленная журналистка, бывшая телеведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2», а также экс-кандидат в президенты России 2018 Ксения Собчак опубликовала в личном микроблоге фотографию, которая просто-таки «взорвала» Интернет.

Книга об Адольфе Гитлере стала тем самым «фиговым листиком», который прикрыл совершенно обнаженное тело скандальной российской знаменитости.

«Это круче, чем волочковский шпагат»: Голая Ксения Собчак с книгой между ног переплюнула Анастасию Волочкову

Несколько часов назад Ксения Собчак устроила для своей многомиллионной аудитории преданных поклонников очередную провокацию. Дело в том, что бывший кандидат в президенты России несколько часов назад опубликовала у себя на страничке в социальной сети Instagram довольно неожиданный снимок, который вызвал весьма бурную реакцию у фолловеров.

На своей свежей фотопубликации Ксения Собчак голой запечатлена с книгой Себастьяна Хафнера под названием «Некто Гитлер. Политика преступлений» на интимном месте. Под фотографией знаменитость оставила подпись, в которой поинтересовалась у своего большого количества преданных поклонников, что они читали этим летом.

Нужно сказать, что подписчиков бывшей телеведущей прославленной телестройки «Дом-2» очень смутил подобный снимок, ведь мало кто, как оказалось, ожидал увидеть настолько интимный кадр от потенциального президента Российской Федерации. Огромнейшее количество пользователей Сети принялись возмущаться из-за подобных действий Ксении Собчак, а также назвали свежий пост знаменитости очередной провокацией и привлечением к своей личности внимания общественности.

«Фуу..Я так понимаю у Собчак с головой совсем беда, вместо мозгов одни опилки!», «Очень глупо потенциальному президенту России публиковать в социальной сети подобные фотографии!», «Тут все хорошо понятно! Очередной снимок-провокация! Опять Собчак привлекает к своей персоне внимание! Жаль только, что Ксения не понимает одного – подобные фотографии нужно отправлять супругу перед приходом с работы домой!!!» - продолжают активно писать пользователи социальной сети Instagram.


«Это круче, чем волочковский шпагат»: Голая Ксения Собчак с книгой между ног переплюнула Анастасию Волочкову

«И как это называется? Типа президента нужно знать в лицо? Или как?», «Я в шоке..Как же я счастлива от того, что Собчак не стала президентом России!!! Позор! Превратила бы нашу страну в черт знает что!», «Собчак никогда не стать президентом с подобными публикациями! Фуу! Противно смотреть! Отписываюсь!» - продолжают возмущаться фолловеры, радуясь, что Ксения Собчак не стала президентом Российской Федерации.


Стоит подчеркнуть, что некоторые подписчики скандально-известной журналистки принялись вовсю вспоминать знаменитую российскую балерину Анастасию Волочкову, отметив, что Ксения Собчак по вульгарности, распущенности и аморальности переплюнула даже такую эпатажную звезду.

«Это круче, чем волочковский шпагат!», «Ооо..интересно, а эту фотографию Волочкова видела? Ей бы точно она понравилась!», «Волочкова молча курит в сторонке! Я в шоке!» - шутят пользователи Сети.


«Это круче, чем волочковский шпагат»: Голая Ксения Собчак с книгой между ног переплюнула Анастасию Волочкову

Следует указать еще на то, что большое количество поклонников Ксении Собчак обратили внимание на округлившийся животик знаменитости. Фанаты подметили, что своей голой фотографией с книгой о Гитлере между ног скандальная телеведущая и журналистка в очередной раз подогрела сплетни о том, что в опять находится в интересном положении.

«Ксения, Вы снова беременны? Вас можно начинать поздравлять?», «Мне одной кажется, что у Собчак округлился животик? Походу она находится в счастливом ожидании пополнения в семье!», «Собчак, ты, что опять беременна? Прими мои поздравления!» - продолжают активно писать юзеры.


К слову, у нескольких пользователей социальной сети возникли еще одни весьма интересные предположения. Некоторые фолловеры уверены, что на свежей фотографии Ксении Собчак на самом деле запечатлена не она, а ее двухлетний единственный наследник Платон.

«Это круче, чем волочковский шпагат»: Голая Ксения Собчак с книгой между ног переплюнула Анастасию Волочкову

Добавим, что за считанные часы новый снимок бывшего кандидата в президенты России набрал почти 70 тысяч лайков и огромнейшее количество нелицеприятных комментариев.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:02
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В России сертифицировали смартфон OnePlus 6T
Ученые считают, что в космосе назревает "война"
Какие прически выбирают знаменитости: каре Ольги
Американский зонд OSIRIS-REx передал на Землю
«Это круче, чем волочковский шпагат»: Голая
Land Rover разработали опции для перевозки собак
Zotye к премьере готовит трехрядный кроссовер
В Ростове пьяные иностранцы устроили на трассе
Ольга Бузова поздравила Ивана Бессонова с победой
Отличный, но дорогой: Oppo R17 Pro представлен
Эксперты анонсировали ТОП лучших японских
Перед выборами Роснефть снизила цены на бензин в
В Ростове драка из-за девушек закончилась
Из окна многоэтажки в городе Кемерово упал
На территории лесного массива в Балашихе найден
Данила Козловский со своей возлюбленной Ольгой
В Башкирии в подъезде дома нашли труп мужчины,
Бензин на АЗС Воронежа подорожал на 10%
В Новосибирске в ТЦ «Мега» покупатели устроили
Минтранс сообщил о росте на 30% стоимости топлива
На трассе Челябинск – Екатеринбург в ДТП погибли
В Приморье пропала девушка во время похода в
В Москве поездом мужчине отрезало голову
Последние новости о здоровье Иосифа Кобзона
В России представят новый смартфон Pocophone F1
Эпатажный участник «Дома-2» Иосиф Оганесян
"Не беременна ли?": Актриса Яна Кошкина попала в
В Ленинградской области электричка насмерть сбила
"Решил продлить им детство": Филипп Киркоров не
«АвтоВАЗ» привезёт на Московский автосалон
Просмотреть все новости