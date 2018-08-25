АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Отличный, но дорогой: Oppo R17 Pro представлен официально
EUR 78.41 USD 67.79
Курс валют на 25.08.2018

Ученые: Продукты содержащие клетчатку снижают влияние стресса на организм

Ирландские ученые определили, что регулярное употребление продуктов содержащих клетчатку, значительно снижает влияние на организм стресса. Результаты исследований опубликованы в The Journal of Physiology.

Специалисты указали на связь повышенной тревожности с бактериями. Кроме того, хронический стресс приводит к истощению стенок кишечника, из-за чего в кровеносную систему просачиваются бактерии, вызывая воспалительные процессы. Эксперимент заключался в определении возможности обратить процессы с помощью питания. Для двух групп лабораторных мышей были созданы стрессовые условия, при этом в рацион одной из них включили богатые клетчаткой продукты – зерновые, бобовые и овощи. Клетчатка активирует в толстой кишке выработку короткоцепочных жирных кислот (SCFA), которые сопротивляются бактериям.
Ученые: Продукты содержащие клетчатку снижают влияние стресса на организм


Как показали результаты, у получающих SCFA мышей улучшалась работа пищеварительных процессов, у них снизился уровень тревоги, грызуны успешно прошли поведенческие тесты. Ученые пояснили, включение в рацион клетчатки ослабляет влияние стресса, только природу данного явления до конца еще не изучили.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 17:43
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Минфин Украины занял сотни миллионов долларов под
В Краснодаре автомобиль BMW утонул в речке
Спутники NASA показали опасную активность пожаров
Ученые: Продукты содержащие клетчатку снижают
В ДТП в Челябинской области погиб 10-летний
Татьяна Владимировна Африкантова придет в студию
Модель KIA Picanto оказалась самой популярной на
Специалисты сравнили Samsung Galaxy Note9 с
В России сертифицировали смартфон OnePlus 6T
Ученые считают, что в космосе назревает "война"
Какие прически выбирают знаменитости: каре Ольги
Американский зонд OSIRIS-REx передал на Землю
«Это круче, чем волочковский шпагат»: Голая
Land Rover разработали опции для перевозки собак
Zotye к премьере готовит трехрядный кроссовер
В Ростове пьяные иностранцы устроили на трассе
Ольга Бузова поздравила Ивана Бессонова с победой
Отличный, но дорогой: Oppo R17 Pro представлен
Эксперты анонсировали ТОП лучших японских
Перед выборами Роснефть снизила цены на бензин в
В Ростове драка из-за девушек закончилась
Из окна многоэтажки в городе Кемерово упал
На территории лесного массива в Балашихе найден
Данила Козловский со своей возлюбленной Ольгой
В Башкирии в подъезде дома нашли труп мужчины,
Бензин на АЗС Воронежа подорожал на 10%
В Новосибирске в ТЦ «Мега» покупатели устроили
Минтранс сообщил о росте на 30% стоимости топлива
На трассе Челябинск – Екатеринбург в ДТП погибли
В Приморье пропала девушка во время похода в
Просмотреть все новости