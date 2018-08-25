Ученые: Продукты содержащие клетчатку снижают влияние стресса на организм

Специалисты указали на связь повышенной тревожности с бактериями. Кроме того, хронический стресс приводит к истощению стенок кишечника, из-за чего в кровеносную систему просачиваются бактерии, вызывая воспалительные процессы. Эксперимент заключался в определении возможности обратить процессы с помощью питания. Для двух групп лабораторных мышей были созданы стрессовые условия, при этом в рацион одной из них включили богатые клетчаткой продукты – зерновые, бобовые и овощи. Клетчатка активирует в толстой кишке выработку короткоцепочных жирных кислот (SCFA), которые сопротивляются бактериям.Как показали результаты, у получающих SCFA мышей улучшалась работа пищеварительных процессов, у них снизился уровень тревоги, грызуны успешно прошли поведенческие тесты. Ученые пояснили, включение в рацион клетчатки ослабляет влияние стресса, только природу данного явления до конца еще не изучили.