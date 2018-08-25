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Американский зонд OSIRIS-REx передал на Землю первые снимки астероида Бенну

Американский современный аппарат OSIRIS-REx через два года после запуска в космос, передал на Землю первые снимки астероида Бенну. Первые пять фото датированы 17 августа.

Американский зонд OSIRIS-REx передал на Землю первые снимки астероида Бенну


Расстояние проведённой съёмки составляет 2 200 000 км. Сделав из снимков анимацию, получится пятно света, которое движется между звезд. Благодаря OSIRIS-REx исследователи смогли убедиться, что астероид находится там, где они думали. Команда, исследующая навигацию данного зонда, проделала очень большую работу. Аппарат OSIRIS-REx представляет собой одно из трёх устройств, которые разработали специалисты NASA для запуска в дальний космос по программе миссии New Frontiers. Данный зонд наделили несколькими приборами, включая лазерный дальномер, фотокамеры, спектрометры.



Заданием устройств является выход на орбиту вращения интересующего учёных астероида Бенну. Они должны догнать его и провести исследование космического объекта. Потом будет проведена операция, подразумевающая захват грунта на астероиде с помощью манипулятора, который оснащается пневматическим устройством. Работники NASA в общем собираются собрать от 60 до 2 000 грамм астероидного грунта.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:15
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