В России сертифицировали смартфон OnePlus 6T

Есть информация, что новинку Oppo станут продавать в США, Китае, а также странах СНГ. Эксперты считают, что OnePlus 6T будет стоить примерно $550. Девайсу в качестве платформы могут предложить продвинутую Snapdragon 845. При этом ОЗУ должна составить 6/8 Гб. Устройство могут оснастить 6,4-дюймовым OnePlus экраном с технологией AMOLED. Пользователи надеются, что в гаджете будет использоваться тройная камера для навигации жестами либо создания дополненной реальности.Oppo может также внедрить современную технологию изменяемой диафрагмы, которую применяли в устройстве Galaxy S9. Юзеры в ближайшие недели ожидают новые подробности, а также дату анонса версии OnePlus 6T.