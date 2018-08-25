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В России сертифицировали смартфон OnePlus 6T

Смартфон OnePlus 6T сертифицировали в России, а также прочих государствах Евразийской комиссии. Устройство поддерживает американский оператор T-Mobile.

В России сертифицировали смартфон OnePlus 6T


Есть информация, что новинку Oppo станут продавать в США, Китае, а также странах СНГ. Эксперты считают, что OnePlus 6T будет стоить примерно $550. Девайсу в качестве платформы могут предложить продвинутую Snapdragon 845. При этом ОЗУ должна составить 6/8 Гб. Устройство могут оснастить 6,4-дюймовым OnePlus экраном с технологией AMOLED. Пользователи надеются, что в гаджете будет использоваться тройная камера для навигации жестами либо создания дополненной реальности.

Oppo может также внедрить современную технологию изменяемой диафрагмы, которую применяли в устройстве Galaxy S9. Юзеры в ближайшие недели ожидают новые подробности, а также дату анонса версии OnePlus 6T.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:45
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