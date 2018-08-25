Ольга Бузова поздравила Ивана Бессонова с победой на классическом «Евровидении»

«Чудесная музыкальная новость! Впервые за 26 лет мы выиграли классическое Евровидение! Победил 16-летний пианист из моего родного города Санкт-Петербурга. Давайте поздравим вместе Ивана с победой», - написала Ольга Бузова в личном микроблоге.

«Ванюшка Ургант, с победой тебя!», «Почему за фортепиано сидит Ургант? Где кучерявый малой то?», «Оль, а почему ты выложила именно свою фотографию, под которой поздравила совершенно другого человека?! Ведь на этом снимке его нет! Ты же видишь, что многие думают, что ты Урганта поздравляешь с какой-то победой? Или это просто очередная показуха?!», - продолжают активно писать пользователи социальной сети Instagram под свежей публикацией Ольги Бузовой.

Впервые за 36-летнюю историю популярного конкурса молодых музыкантов «Евровидение» победу одержал шестнадцатилетний участник из России. «Золото» своей Родине принес Иван Бессонов из Санкт-Петербурга.Юный, молодой и невероятно талантливый виртуоз в свои шестнадцать лет превосходно умеет не только играть на фортепиано, но и самостоятельно пишет музыку. Произведения Ивана Бессонова можно услышать в короткометражном документальном кинофильме Виктора Косаковского Varicella (Ветрянка). Отметим, что над созданием фильма работали профессионалы своего дела сразу из четырех стран: Норвегии, России, Дании и Швеции.На счету Ивана Бессонова, несмотря на его юный возраст, очень много различных побед в совершенно разных конкурсах, которые проходили не только на российском уровне, но и даже на международном. Подчеркнем, что первое место на «Eurovision Young Musicians» пополнило его и без того уже полную копилку наград.Как стало известно, на конкурс классического «Евровидения» Иван Бессонов попал после победы в конкурсе «Синяя птица». К слову, этот конкурс проводил многими любимый российский телеканала «Россия-1».Самыми значимыми победами Ивана Бессонова являются: Гран-При Международного конкурса имени Фридерика Шопена среди молодых музыкантов, первое место в конкурсе «Молодые дарования России», а также победа в номинации «Фортепианная миниатюра в русской музыке» имени Антона Рубинштейна.Знаменитая российская поющая телеведущая Ольга Бузова не могла не донести до своей 13-миллионной аудитории преданных поклонников по-настоящему важную информацию. У себя на страничке в социальной сети Instagram теледива поздравила своего земляка Ивана Бессонова с победой на «Eurovision Young Musicians».Нужно сказать, что пользователи Сети сразу же обратили внимание на то, что знаменитая певица случайно или же умышленно не указала в своем новом посте полное имя Ивана Бессонова, да и в качестве фотографии взяла свой снимок, на котором она запечатлена вместе с Иваном Ургантом.Так как не все следят за последними новостями, а, если еще и учитывать, что Иван Ургант тоже родом из Санкт-Петербурга, некоторое верные фанаты Ольги Бузовой восприняли по-настоящему важную информацию, как нелепую шутку и принялись подшучивать по этому поводу.Следует добавить, что многие фолловеры, которые хорошо осведомлены о том, кого же поздравляет у себя на страничке Ольга Бузова, присоединились к словам приветствия знаменитости и пожелали шестнадцатилетнему Ивану Бессонову успехов и новых побед.