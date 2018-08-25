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Sony показала рендер флагманской версии Xperia XZ3

Sony продемонстрировала первый рендер флагманской версии Xperia XZ3, которую выпустят 30 августа. Новинка имеет дизайн как у Xperia XZ2.

Sony показала рендер флагманской версии Xperia XZ3


Устройство обладает широкоформатным экраном с крупными рамками сверху и снизу. На задней панели остались неизменными сканер отпечатков пальцев, глазок основной камеры, а также вспышка над ним. Новшества пришлись в данном случае на техническую базу устройства Xperia. Инсайдеры отмечают, что XZ3 сделали толще своего предшественника. При этом в модели использовались более лёгкие материалы. ОЗУ смартфона составила 6 Гб. Ёмкость АКБ достигает 3 240 мАч. Имеет место функция быстрой зарядки QC 3.0. Пока отсутствует информация о характеристиках новой камеры.

В остальном версия Xperia XZ3 осталась прежней: платформа Snapdragon 845, 5,7-дюймовый экран, флэш-память на 64/128 ГБ (в топовой версии до 400 ГБ). Устройство работает на ОС Android 8.1 Oreo. Оно имеет защиту от попадания влаги (стандарт IP68).

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:00
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