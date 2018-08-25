В Ростове пьяные иностранцы устроили на трассе драку

Когда автомобили LADA и ВАЗ-2114 остановились на одном из светофоров по проспекту Нагибина, водитель ВАЗа обратил внимание на то, что в соседнем авто находится 8 иностранцев, которые пьют пиво, включая водителя. После того, как светофор оказался позади, пьяные гости приняли решение подрезать автомобиль ростовчан и спровоцировать их на драку. Драка закончилась ножевым ранением для одного из россиян.Как выяснилось, ехавшие в автомобиле ВАЗ-2114 мужчины являются братьями. Один из них и получил ранение холодным оружием. Второй брат рассказал о случившемся в социальных сетях и обратился к жителям Ростова-на-Дону с просьбой помочь найти видео или фото с места конфликта.