В Ростове пьяные иностранцы устроили на трассе драку
На одной из дорог Ростова-на-Дону пьяные иностранцы спровоцировали местных мужчин на драку и применили нож. Конфликт произошел около восьми часов вечера 24 августа.
Когда автомобили LADA и ВАЗ-2114 остановились на одном из светофоров по проспекту Нагибина, водитель ВАЗа обратил внимание на то, что в соседнем авто находится 8 иностранцев, которые пьют пиво, включая водителя. После того, как светофор оказался позади, пьяные гости приняли решение подрезать автомобиль ростовчан и спровоцировать их на драку. Драка закончилась ножевым ранением для одного из россиян.
Как выяснилось, ехавшие в автомобиле ВАЗ-2114 мужчины являются братьями. Один из них и получил ранение холодным оружием. Второй брат рассказал о случившемся в социальных сетях и обратился к жителям Ростова-на-Дону с просьбой помочь найти видео или фото с места конфликта.
Когда автомобили LADA и ВАЗ-2114 остановились на одном из светофоров по проспекту Нагибина, водитель ВАЗа обратил внимание на то, что в соседнем авто находится 8 иностранцев, которые пьют пиво, включая водителя. После того, как светофор оказался позади, пьяные гости приняли решение подрезать автомобиль ростовчан и спровоцировать их на драку. Драка закончилась ножевым ранением для одного из россиян.
Как выяснилось, ехавшие в автомобиле ВАЗ-2114 мужчины являются братьями. Один из них и получил ранение холодным оружием. Второй брат рассказал о случившемся в социальных сетях и обратился к жителям Ростова-на-Дону с просьбой помочь найти видео или фото с места конфликта.
Происшествия
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:23