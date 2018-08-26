Наталья Штурм рассказала о давлении экс-супруга на сына

Экс-супруг исполнительницы песен заставляет 14-летнего сына сделать выбор между папой и мамой. По словам звезды, он растет творческим, впечатлительным, талантливым и гиперактивным парнем, ищущим свое предназначение. Артистка предполагает, что скорей всего бывшему мужу не дает покоя ее уход, а также алименты, которые он платит ежемесячно в размере 15 тысяч рублей. Знаменитость призвала бывшего мужа не мучить их совместного ребенка, а также подумать, что он выиграет от «этой войны».Поклонники в комментариях поддержали свою любимицу. Некоторые посоветовали артистке не прекращать бороться за сына. Другие сказали, что они постоянно будут поддерживать певицу, заявив, что из-за алкоголя у экс-супруга знаменитости «нейроны совести совсем умерли».