Отличный, но дорогой: Oppo R17 Pro представлен официально

Oppo R17 Pro работает на базе процессора Snapdragon 710 с частотой дискретизации в 2,2 гигагерца. Устройство отлично справляется с поставленными задачами. В данном случае смартфон выигрывает благодаря графическому ускорителю Adreno 616 GPU, подходящему даже для сложных приложений и современных игр. Эксперты после премьеры назвали Oppo R17 Pro рекордсменом по производительности также из-за использования постоянного запоминающего устройства на 128 гигабайт в базовой версии. Если пользователю будет не хватать памяти, ее можно расширить посредством подключения флешки.Автономность устройства также полностью соответствует всем современным канонам. На восстановление заряда батареи достаточно всего 40 минут. В Oppo R17 Pro используется аккумулятор на 3,7 тысячи миллиампер часов. Вместе с адаптивной оболочкой операционной системы устройство расходует минимальное количество энергии, благодаря чему пользователь может не переживать по поводу неожиданной разрядки прибора. Также стоит отметить технологию Super VOOC Flash Charge, отвечающую за быстроту восстановления запасов энергии. Ранее подобная опция была предусмотрена только в Lamborghini Edition. За 10 минут батарею смартфона можно зарядить примерно на 40 процентов.Oppo R17 Pro стал вторым телефоном, имеющим три камеры на задней панели. Все они выполняют различные функции, делая снимки максимально качественными и близкими к профессиональным. Главный модуль отвечает за цветопередачу и прорисовку картинки. Две дополнительные камеры, одна из которых монохромная, задают размытие и быструю фокусировку даже на быстро движущихся объектах. Подобная технология, но с двойным модулем, применяется в Galaxy S9+ и Xiaomi Mi 8. Основная камера также получила современную систему оптической стабилизации, дающую возможность избавиться от размытых снимков из-за движения в кадре. Фокусировка в модуле реализована благодаря технологии Dual Pixel. Разрешение камеры составляет 20 мегапикселей, соответствуя современным трендам смартфонов флагманского сегмента.Смартфоны серии Oppo R получают Super AMOLED экраны. Флагманский смартфон имеет дисплей на 6,4 дюйма с разрешением 4К. многие эксперты сошлись на мнении, что устройству не нужен такой стандарт, так как снимает оно в привычном FullHD, а в воспроизведении роликов с подобной детализацией на небольшом экране просто нет нужды. На передней панели устройства также появился вырез, на котором располагаются камера, датчик приближения и переговорный динамик. Разработчики также применили дизайнерское решение, получившее название Waterdrop Screen, представленное в виде функционального сектора над экраном в виде капли воды.За производство нового сканера отпечатков пальцев на экране отвечает компания BBK Electronics. Ранее аналогичная технология применялась в смартфонах от компании Vivo, но ее решили заменить на аналог Face ID от Apple. В качестве операционной системы для смартфона была выбрана Android 8.1 Oreo, но интерфейс в ней полностью поменяли за счет применения фирменной оболочки. На нижней части корпуса разместился привычный разъем USB Type-C и адаптер для наушников. Экран занимает примерно 91 процент передней панели, однако устройство не стали называть безрамочным.В остальном смартфон полностью соответствует канонам современных гаджетов, имея приятный округлый корпус с небольшими отверстиями на нижней части для динамиков. Oppo R17 Pro в Китае представят в нескольких цветовых версиях. По поводу того, в какой комплектации смартфон появится в России, пока ничего не сообщается. Единственным важным недочетом эксперты и пользователи называют его стоимость в 625 долларов. Во всех остальных перечисленных выше аспектах он выигрывает у большей части современных флагманов. По словам специалистов, на рейтинг устройств и результаты продаж должен сказаться следующий iPhone, который компания Apple планирует презентовать в начале осени текущего года. В Китае Oppo R17 Pro появится на рынке в середине октября. По поводу даты премьеры смартфона в России пока ничего не сообщается.