Модель KIA Picanto оказалась самой популярной на рынке авто в РФ

Согласно отчетной информации известно, что за июль месяц реализовали 440 новых автомобилей в данном сегменте. Итоговые результаты превышают прошлогодний показатель на 36,2%. На рынке РФ, самую популярную модель А-класса представляет KIA Picanto. При показателе в 399 проданных единиц, модель заняла более 90% доли рынка. За прошлый месяц результаты продаж модели выросли на 76,5%.Также на российском авторынке реализовали 28 экземпляров моделей 10 ForFour и Smart ForTwo. При этом отмечается уменьшение популярности обоих автомобилей. Снижение продаж в первом случае отмечается на уровне 78,3%, второй показал уменьшение на 45,1%.