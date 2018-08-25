АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Отличный, но дорогой: Oppo R17 Pro представлен официально
EUR 78.41 USD 67.79
Курс валют на 25.08.2018

Модель KIA Picanto оказалась самой популярной на рынке авто в РФ

Опубликованы данные, связанные с показателями продаж за прошлый месяц новых автомобилей из сегмента А-класса. Информация от российских аналитиков «Автостата» указывает, что самой популярной моделью на рынке РФ признана KIA Picanto.

Согласно отчетной информации известно, что за июль месяц реализовали 440 новых автомобилей в данном сегменте. Итоговые результаты превышают прошлогодний показатель на 36,2%. На рынке РФ, самую популярную модель А-класса представляет KIA Picanto. При показателе в 399 проданных единиц, модель заняла более 90% доли рынка. За прошлый месяц результаты продаж модели выросли на 76,5%.
Модель KIA Picanto оказалась самой популярной на рынке авто в РФ


Также на российском авторынке реализовали 28 экземпляров моделей 10 ForFour и Smart ForTwo. При этом отмечается уменьшение популярности обоих автомобилей. Снижение продаж в первом случае отмечается на уровне 78,3%, второй показал уменьшение на 45,1%.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто / Главные новости
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 17:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Минфин Украины занял сотни миллионов долларов под
В Краснодаре автомобиль BMW утонул в речке
Спутники NASA показали опасную активность пожаров
Ученые: Продукты содержащие клетчатку снижают
В ДТП в Челябинской области погиб 10-летний
Татьяна Владимировна Африкантова придет в студию
Модель KIA Picanto оказалась самой популярной на
Специалисты сравнили Samsung Galaxy Note9 с
В России сертифицировали смартфон OnePlus 6T
Ученые считают, что в космосе назревает "война"
Какие прически выбирают знаменитости: каре Ольги
Американский зонд OSIRIS-REx передал на Землю
«Это круче, чем волочковский шпагат»: Голая
Land Rover разработали опции для перевозки собак
Zotye к премьере готовит трехрядный кроссовер
В Ростове пьяные иностранцы устроили на трассе
Ольга Бузова поздравила Ивана Бессонова с победой
Отличный, но дорогой: Oppo R17 Pro представлен
Эксперты анонсировали ТОП лучших японских
Перед выборами Роснефть снизила цены на бензин в
В Ростове драка из-за девушек закончилась
Из окна многоэтажки в городе Кемерово упал
На территории лесного массива в Балашихе найден
Данила Козловский со своей возлюбленной Ольгой
В Башкирии в подъезде дома нашли труп мужчины,
Бензин на АЗС Воронежа подорожал на 10%
В Новосибирске в ТЦ «Мега» покупатели устроили
Минтранс сообщил о росте на 30% стоимости топлива
На трассе Челябинск – Екатеринбург в ДТП погибли
В Приморье пропала девушка во время похода в
Просмотреть все новости