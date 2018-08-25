Егор Крид продемонстрировал поклонникам снимок с сестрой и мамой

Фолловеры, увидев на фото маму артиста, поняли, кому он обязан такой внешностью. Сестра певца также очаровала подписчиков, сказавшие, что без макияжа она похожа на подростка. Поклонники заявили, что семья вокалиста должна быть счастлива, в состав которой входит столь замечательный парень.Публикация за 17 часов сумела собрать свыше 648 тысяч отметок «Мне нравится» и около 2,5 тысяч комментариев от многочисленных фанатов знаменитости.